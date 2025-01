La ministre Champagne Jourdain inaugure le nouvel espace de L'Espoir de Shelna

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, est fière d'inaugurer le tout nouvel espace de L'Espoir de Shelna, pour lequel le gouvernement du Québec a octroyé 1 016 903 $.

L'agrandissement de ce centre d'hébergement permanent, situé à Havre-Saint-Pierre, a permis d'ajouter une annexe de 3 300 pieds carrés aux installations déjà existantes. Le bâtiment d'origine, construit en 1973, comprenait 14 chambres, des espaces de vie communs et des bureaux administratifs, répartis sur deux étages. Cet ajout permet de mieux structurer le centre de jour et de répit pour les usagers de l'ensemble de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord. L'agrandissement a permis d'ajouter une salle de groupe multifonctionnelle, une salle de stimulation sensorielle, une salle de conférence et un service d'hébergement temporaire.

Rappelons que le gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins de Havre-Saint-Pierre, la Municipalité régionale de comté de la Minganie, Rio Tinto, Fer et Titane, et la Municipalité de Havre-Saint-Pierre ont investi un total de près de 2,5 millions de dollars pour l'agrandissement.

L'Espoir de Shelna accueille les personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou un problème de santé mentale ainsi que des personnes vivant une situation de crise psychosociale. De plus, l'organisme agit comme centre de jour et propose un service de répit aux proches aidants.

« Il s'agit d'un projet essentiel pour la Minganie! Cet agrandissement améliorera la qualité de vie de nombreux résidents, en plus de rendre accessibles plus de services de répit pour les proches aidants. Grâce à ce projet, les services offerts par cet organisme seront encore plus diversifiés, notamment par l'ajout d'un centre de jour dans le nouvel espace construit. C'est une excellente nouvelle pour la région de la Côte-Nord et je suis heureuse de voir que ce projet dans lequel notre gouvernement aura investi porte déjà fruit. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'agrandissement de L'Espoir de Shelna représente un pas important pour améliorer l'accès à des services essentiels pour les personnes vulnérables en Minganie. Ce projet, soutenu par notre gouvernement, témoigne de notre engagement à renforcer le tissu social des communautés du Nord, tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des résidents et de leurs proches. Il s'agit d'un projet concret d'adaptation des infrastructures de proximité aux réalités nordiques et aux besoins des collectivités. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Grâce notamment au soutien de notre gouvernement, le projet d'agrandissement du centre d'hébergement L'Espoir de Shelna, à Havre-Saint-Pierre, a un effet direct sur la qualité de vie des résidents de la Minganie. En soutenant ce projet mobilisateur, notre gouvernement réaffirme son engagement envers le développement durable des régions du Québec, en particulier sur la Côte-Nord, pour répondre aux besoins des personnes vulnérables et de leurs proches aidants. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je salue la contribution du gouvernement du Québec. Cet agrandissement de L'Espoir de Shelna nous permet d'assurer un meilleur service à nos usagers du centre de jour. La salle de stimulation Snozelen et les chambres de dépannage répondent aux besoins exprimés depuis des années. »

Suzanne Boucher, présidente de L'Espoir de Shelna

La contribution du gouvernement du Québec se décline ainsi : La Société du Plan Nord accorde un montant de 816 903 $ dans le cadre de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2023-2028; Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 200 000 $.



