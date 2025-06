La ministre Champagne Jourdain dévoile une stratégie ambitieuse pour renforcer la présence des Premières Nations et des Inuit sur le marché du travail

WENDAKE, QC, le 18 juin 2025 /CNW/ - À quelques jours de la Journée nationale des peuples autochtones, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, dévoile une ambitieuse Stratégie d'insertion socioprofessionnelle des Premières Nations et des Inuit. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et du président du Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail, Richard Jalbert.

Un meilleur accompagnement pour tous

L'approche adoptée vise à tenir compte des réalités socioculturelles, économiques et géographiques propres aux Premières Nations et aux Inuit, afin de favoriser leur intégration et leur maintien en emploi. En plus des mesures en emploi déjà offertes, un montant de 10 M$ est prévu spécifiquement pour la Stratégie. Ses actions reposent sur un accompagnement adapté pour les personnes autochtones, tout en accordant une attention particulière aux employeurs afin de créer un environnement propice à l'embauche et à la rétention des membres des Premières Nations et des Inuit.

En étroite concertation avec les partenaires autochtones

Déployée selon une approche régionale, cette Stratégie est le résultat d'un vaste travail de concertation amorcé en 2022, réunissant des représentants de plus d'une dizaine de partenaires et d'acteurs issus de divers milieux. Parmi eux figurent notamment le Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, l'Administration régionale Kativik et le Regroupement des centres d'amitié autochtones.

Citations

« Les membres des Premières Nations et les Inuit ont tous leur place sur le marché du travail québécois. Cette Stratégie, accompagnée d'un soutien de 10 millions de dollars, permettra à des initiatives, adaptées aux différentes réalités, de prendre forme dans les régions pour renforcer la présence de ceux-ci en emploi. C'est une démarche concrète pour reconnaître les talents autochtones, favoriser leur accès à l'emploi et mieux outiller les employeurs, que nous présentons aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette stratégie représente une avancée significative vers l'équité et l'inclusion socioéconomique des Premières Nations et des Inuit. En soutenant des initiatives concertées visant à améliorer leur participation aux services d'emploi ainsi qu'à favoriser l'embauche et le maintien en emploi, cette Stratégie permettra assurément d'accroître leur participation au marché du travail. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les Premières Nations et les Inuit du Québec ont activement contribué à l'élaboration initiale et à la révision de cette stratégie. Il était essentiel de nous engager dans ce processus pour nous assurer qu'elle reflète nos réalités, nos défis et nos ambitions. En tant que président du Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit sur le marché du travail, je suis fier de ce travail collaboratif. Nous espérons sincèrement que cette stratégie marquera un tournant et qu'elle fera une réelle différence dans la vie des membres de nos communautés. »

Richard Jalbert, président du Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail

Faits saillants

La Stratégie est le fruit de constats et de recommandations tirés du rapport d'évaluation de la Stratégie 2017- 2022 et des priorités identifiées par le Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail.

des priorités identifiées par le Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail. Rappelons que parmi les défis ciblés, et auxquels la présente Stratégie vient apporter des solutions, il y avait l'accessibilité aux mesures et services ainsi que l'accompagnement nécessaire pour les individus et les entreprises en vue d'une intégration en emploi réussie.

Malgré une amélioration entre les recensements de 2016 et 2021, les membres des Premières Nations et les Inuit font encore face à de nombreux défis sur le marché du travail; L'écart au niveau du taux de chômage entre les membres des Premières Nations et les Inuit et celui des non-autochtones était de 2,3%. Il s'agit d'une diminution de 5,3% par rapport à 2016 et du plus petit écart au Canada . Ainsi, la Stratégie démontre la volonté du gouvernement de continuer à agir pour améliorer encore davantage la situation.

La Stratégie d'insertion socioprofessionnelle des Premières Nations et des Inuit peut être consultée en ligne.

