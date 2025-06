/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse de la ministre de l'Emploi/

WENDAKE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - À quelques jours de la Journée nationale des peuples autochtones, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une initiative majeure visant à favoriser l'intégration des Premières Nations et des Inuit sur le marché du travail.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

Date : Mercredi 18 juin 2025 Heure : 14 h 30 Lieu : Wendake (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)

