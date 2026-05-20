Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Éric Ducharme est nommé, à compter du 8 juin 2026, sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. M. Ducharme est administrateur d'État.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Joseph Zayed est nommé, à compter du 3 septembre 2026, membre additionnel à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. M. Zayed est membre de ce bureau.

Commissaire à la santé et au bien-être

M. Georges-Charles Thiebaut est désigné pour exercer les responsabilités, fonctions et pouvoirs de la Commissaire à la santé et au bien-être. M. Thiebaut est commissaire adjoint à l'évaluation et scientifique principal.

Tribunal administratif du Québec

Mme Ève-Andrée Charest est nommée, à compter du 8 juin 2026, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section du territoire et de l'environnement. Mme Charest est membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

M. Marcel Jr Morin est nommé, à compter du 15 juin 2026, membre évaluateur agréé du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires immobilières. M. Morin est chef de division du Bureau des transactions et des investissements immobiliers à la Ville de Laval.

Conseil de la justice administrative

M. Frédéric Boudreault est nommé membre du Conseil de la justice administrative.

Hydro-Québec

M. Marco Dodier est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Musée d'Art contemporain de Montréal

Mme Claudie Imbleau-Chagnon est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321