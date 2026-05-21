Mission réussie à Cannes et à Paris : le Québec renforce sa position dans le secteur de l'audiovisuel

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, dresse un bilan positif de sa récente mission à Cannes et à Paris, qui s'est déroulée du 14 au 20 mai 2026. Cette mission visait à appuyer le développement de marchés pour les secteurs de l'audiovisuel et de la créativité numérique, à poursuivre l'offensive diplomatique en matière de promotion de la découvrabilité des contenus culturels dans l'environnement numérique et à promouvoir la nécessité de se doter d'un protocole additionnel à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Son passage au Marché du Film en marge du Festival de Cannes lui a permis de signer à titre de témoin d'honneur et en présence de son homologue du Luxembourg, M. Éric Thill, la nouvelle entente de coopération entre le Film Fund Luxembourg et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Il a également pris la parole lors des Rendez-vous des producteurs francophones, organisés par le Centre national du cinéma et de l'image animée, afin de rappeler l'importance de la mise en œuvre d'initiatives de coproduction et de codiffusion pour une plus grande exposition des productions et des créateurs francophones.

Le ministre a pu s'entretenir avec de nombreux responsables politiques. Alors qu'il accompagnait la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, dans le cadre de sa première mission à Paris, il a participé à l'entretien avec le président de la République, M. Emmanuel Macron. Ce fut l'occasion de renforcer la volonté de favoriser les coproductions entre la France et le Québec dans le secteur de l'audiovisuel.

Le ministre s'est aussi adressé aux députés français dans le cadre d'une audition devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale française. Il a rappelé la richesse et la vitalité des échanges en matière de culture entre la France et le Québec ainsi que les travaux effectués en faveur de la découvrabilité des contenus culturels en ligne sur la scène internationale et au Québec.

Il a également rencontré la ministre de la Culture de France, Mme Catherine Pégard, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Mme Éléonore Caroit, le député de la 9e circonscription du Rhône et président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, M. Alexandre Portier, le vice-président de la région Hauts-de-France, M. François Decoster, ainsi que des représentantes et représentants d'Unifrance, du Centre national du cinéma et de l'image animée et du festival Séries Mania.

Citation

« Je suis très satisfait des échanges que j'ai eus durant cette mission, notamment quant au potentiel des coproductions entre la France et le Québec, qu'il nous faut continuer d'explorer. L'audiovisuel, c'est l'un des vecteurs les plus puissants de notre culture et de notre identité : il porte nos histoires, crée des liens et les renforce, nourrit notre fierté collective. Nous mettons tout en œuvre pour que nos films et nos séries ne soient pas éclipsés par les grandes plateformes mondiales et pour que nos jeunes continuent d'y trouver leur place. Comme foyer de la langue française et de la culture francophone en Amérique, le Québec est particulièrement bien placé pour affirmer sa singularité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

La SODEC facilite le travail des entreprises et met en valeur la cinématographie québécoise grâce au Pavillon Québec créatif au Marché du film de Cannes.

Créé en 1959, le Marché du Film constitue le premier marché mondial de l'industrie cinématographique. En 2025, l'événement a réuni plus de 12 500 professionnelles et professionnels de tous les continents.

Depuis plus de deux ans, le Québec multiplie les interventions en faveur d'un protocole additionnel à la Convention de 2005. Ce protocole constituerait un instrument international juridiquement contraignant pour réaffirmer la souveraineté culturelle des États à l'ère du numérique et à celle de l'intelligence artificielle.

Au printemps 2027, la Conférence des Parties à la Convention de 2005 statuera formellement sur la possibilité d'un protocole additionnel à la Convention de 2005.

La dernière audition d'un membre du Conseil des ministres du Québec devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation s'était tenue le 6 mars 2018, sous la présidence de M. Bruno Studer, alors député de la 3e circonscription du Bas-Rhin (Renaissance). M. Sébastien Proulx, alors ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, avait à cette occasion été entendu sur le sujet de l'école dans la société du numérique.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]