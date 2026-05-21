Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annoncent l'octroi de 138 000 $ au Salon international du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, qui se déroule jusqu'au 24 mai 2026.

Accueillant en moyenne 70 auteurs et plus de 400 maisons d'édition chaque année, le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est un événement littéraire d'envergure qui convie un public de tous les âges. Un programme scolaire est d'ailleurs entièrement destiné à l'éveil littéraire des jeunes à travers des animations, des rencontres avec les auteurs et bien plus encore. Les visiteurs sont aussi conviés à une foule d'activités comme des défis littéraires, des entretiens avec des auteurs, des tables rondes, des lectures publiques et plusieurs autres événements à ne pas manquer.

Citations

« On ne soulignera jamais assez combien les livres sont importants pour les gens de tous les âges, et en premier lieu pour les jeunes. Transmettre le plaisir de lire est un levier essentiel à leur éveil, à leur culture, à leur imagination et à leur développement. Je suis très fier que notre gouvernement soutienne la tenue du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, qui offre une occasion extraordinaire pour une foule d'adeptes de lecture de venir à la rencontre de plusieurs auteurs, autrices et de découvrir leurs œuvres. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Avec ses nombreux exposants et ses activités variées, le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est un bel événement pour ouvrir le bal des sorties culturelles de la saison estivale. J'invite chaleureusement les habitants de la région à venir y faire le plein de lectures et de rencontres. »

Suzanne Blais, député d'Abitibi ouest

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 95 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 43 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]