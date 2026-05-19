Des investissements concrets pour propulser le tourisme et l'économie régionale en Abitibi-Témiscamingue

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre du Tourisme

19 mai, 2026, 10:05 ET

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Suzanne Blais, ont annoncé aujourd'hui un soutien financier pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de l'Abitibi-Témiscamingue. 

L'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) de l'Abitibi-Témiscamingue a été renouvelée pour les années 2025 à 2027. Le ministère du Tourisme a donc accordé 857 000 $ à Tourisme Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de cette entente. L'organisme a ajouté 700 000 $ à cette enveloppe, portant ainsi à 1 557 000 $ le montant disponible pour la région.

De ce montant, 758 585 $ ont déjà été octroyés à 22 projets porteurs pour l'Abitibi-Témiscamingue (voir le tableau en annexe pour les détails).

Ces investissements mettent en valeur les atouts uniques de la région et stimulent directement l'économie locale. Ils permettent d'améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs, tout en renouvelant l'offre touristique pour favoriser une croissance durable du secteur.

Citations :

« Pour l'Abitibi-Témiscamingue comme pour tout le Québec, le tourisme est un moteur économique extraordinaire! Les entreprises touristiques génèrent des retombées concrètes pour nos communautés et soutiennent des emplois. Avec l'EPRTNT, on appuie directement nos entrepreneurs pour qu'ils développent une offre qui nous ressemble et qui attire des visiteurs chez nous. C'est toute la région qui en bénéficie. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« En Abitibi-Témiscamingue, nous sommes fiers de notre culture, de notre savoir-faire et de notre territoire. Le tourisme est un formidable véhicule pour faire rayonner notre région tout en générant de la richesse. Notre gouvernement soutient ses artisans afin qu'ils poursuivent leurs projets pour permettre à notre destination d'être compétitive et de stimuler encore plus l'économie locale. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« L'Abitibi-Témiscamingue est une région qu'on gagne à découvrir et à redécouvrir. Grâce à nos entrepreneurs touristiques, les visiteurs d'ici et d'ailleurs disposent d'une offre aussi variée qu'originale pour passer un moment inoubliable chez nous. Je suis fière que notre gouvernement soutienne concrètement notre secteur touristique, qui participe à la vitalité de notre communauté. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Ces investissements représentent une reconnaissance concrète du dynamisme et du potentiel de notre industrie touristique. Pour les entreprises, les festivals et les organismes de l'Abitibi-Témiscamingue, il s'agit d'une occasion réelle de consolider leur offre et de rayonner bien au-delà de nos frontières. »

Frédéric Arsenault, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

  • L'EPRTNT est un levier financier visant à revitaliser et à stimuler l'offre touristique en fonction des priorités de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.
  • Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
    • Attraits, activités et équipements;
    • Hébergement;
    • Développement numérique d'une entreprise;
    • Structuration de l'offre touristique régionale;
    • Festivals et événements;
    • Études et services-conseils.
  • Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la région. En 2025, ce secteur comptait 384 entreprises représentant environ 6 670 emplois en Abitibi-Témiscamingue. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à quelque 249 millions de dollars dans la région.

Lien connexe :
Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027 

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Entente de partenariat régional
et de transformation numérique en tourisme 2025-2027

Collectif Territoire

•  Développement et structuration de
l'expérience touristique du lac Osisko

170 000 $

Coopérative de solidarité plein air
de l'Abitibi-Témiscamingue
(Coop de l'Arrière-pays)

•  Acquisition de matériel pour bonifier
l'expérience client et renforcer la
capacité organisationnelle de la
coopérative et consolider sa position
en tant qu'acteur structurant du
tourisme de nature et d'aventure

45 760 $

MRC de Témiscamingue

•  Création d'une plateforme
transactionnelle permettant la
réservation et le paiement en
ligne des circuits des Balades gourmandes

13 465 $

Centre local de développement
Rouyn-Noranda

•  Relocalisation et transformation du
bureau d'information touristique en une
expérience multisensorielle distinctive et durable

160 000 $

Municipalité de Val-Saint-Gilles

•  Achat et installation de deux tentes
Minka pour enrichir l'expérience des
visiteurs en offrant un hébergement
quatre saisons et écologique

75 000 $

Municipalité d'Authier

•  Réalisation d'une étude de terrain et
de faisabilité afin de planifier l'aménagement
d'un centre de plein air à Authier

15 635 $

Club de disque-golf
Vallée-de-l'Or

•  Agrandissement et amélioration du
parcours de disque-golf situé au parc
Belvédère (projet-pilote) pour faire un
parcours complet de 21 trous

15 000 $

Société de développement
du Témiscamingue

•  Acquisition d'équipements événementiels
structurants (arche scellée, tentes d'accueil
et habillages durables)

21 213 $

Géopolis Ltée (Station Boréale)

•  Réalisation d'une étude stratégique
afin d'évaluer le potentiel touristique du
site Sur Siscoe et de structurer son
développement touristique

17 100 $

Association de chasseurs et de
pêcheurs de la rivière du Moine

•  Réalisation de la première phase
pour la modernisation et la transition
énergétique de l'offre d'hébergement

67 162 $

Le tour cycliste de l'Abitibi

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Tour de l'Abitibi (volets homme et femme)

20 000 $

Société du 100e anniversaire
de Rouyn-Noranda

•  Organisation et tenue du Grand
Rassemblement familial du 100e de
Rouyn-Noranda

15 000 $

Festival de musique traditionnelle
de Val-d'Or

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Festival de musique Trad Val-d'Or

14 250 $

Collectif 08

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Festival de musique émergente en
Abitibi-Témiscamingue

11 000 $

Festival d'humour émergent

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Festival d'humour émergent en
Abitibi-Témiscamingue

15 000 $

Festival de la relève indépendante
musicale en Abitibi-Témiscamingue

•  Organisation et tenue de l'édition 2026 du
Festival de la relève indépendante
musicale en Abitibi-Témiscamingue

11 250 $

Festivals Illimités

•  Organisation et tenue de l'édition 2026 du
Festival des guitares du monde en
Abitibi-Témiscamingue

9 000 $

Productions Scènat
de l'Abitibi-Témiscamingue

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Festival du cinéma international en
Abitibi-Témiscamingue

15 000 $

Festival d'humour
de l'Abitibi-Témiscamingue

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue

6 500 $

Société de développement
du Témiscamingue

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Raid Témiscamingue et du Championnat
du monde junior de course d'aventure

15 000 $

Festival western de Malartic

•  Organisation et tenue de l'édition 2026
du Festival western de Malartic

11 250 $

Cirque A-T

•  Organisation et tenue de Beltane - La
feste païenne dans le cadre des festivités
du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda

15 000 $

Total : 758 585 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Claudine Gagné, Relations avec les médias, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tél. : 1 819 279-0851, [email protected]

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