Des investissements concrets pour propulser le tourisme et l'économie régionale en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Suzanne Blais, ont annoncé aujourd'hui un soutien financier pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de l'Abitibi-Témiscamingue.

L'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) de l'Abitibi-Témiscamingue a été renouvelée pour les années 2025 à 2027. Le ministère du Tourisme a donc accordé 857 000 $ à Tourisme Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de cette entente. L'organisme a ajouté 700 000 $ à cette enveloppe, portant ainsi à 1 557 000 $ le montant disponible pour la région.

De ce montant, 758 585 $ ont déjà été octroyés à 22 projets porteurs pour l'Abitibi-Témiscamingue (voir le tableau en annexe pour les détails).

Ces investissements mettent en valeur les atouts uniques de la région et stimulent directement l'économie locale. Ils permettent d'améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs, tout en renouvelant l'offre touristique pour favoriser une croissance durable du secteur.

Citations :

« Pour l'Abitibi-Témiscamingue comme pour tout le Québec, le tourisme est un moteur économique extraordinaire! Les entreprises touristiques génèrent des retombées concrètes pour nos communautés et soutiennent des emplois. Avec l'EPRTNT, on appuie directement nos entrepreneurs pour qu'ils développent une offre qui nous ressemble et qui attire des visiteurs chez nous. C'est toute la région qui en bénéficie. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« En Abitibi-Témiscamingue, nous sommes fiers de notre culture, de notre savoir-faire et de notre territoire. Le tourisme est un formidable véhicule pour faire rayonner notre région tout en générant de la richesse. Notre gouvernement soutient ses artisans afin qu'ils poursuivent leurs projets pour permettre à notre destination d'être compétitive et de stimuler encore plus l'économie locale. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« L'Abitibi-Témiscamingue est une région qu'on gagne à découvrir et à redécouvrir. Grâce à nos entrepreneurs touristiques, les visiteurs d'ici et d'ailleurs disposent d'une offre aussi variée qu'originale pour passer un moment inoubliable chez nous. Je suis fière que notre gouvernement soutienne concrètement notre secteur touristique, qui participe à la vitalité de notre communauté. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Ces investissements représentent une reconnaissance concrète du dynamisme et du potentiel de notre industrie touristique. Pour les entreprises, les festivals et les organismes de l'Abitibi-Témiscamingue, il s'agit d'une occasion réelle de consolider leur offre et de rayonner bien au-delà de nos frontières. »

Frédéric Arsenault, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

L'EPRTNT est un levier financier visant à revitaliser et à stimuler l'offre touristique en fonction des priorités de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : Attraits, activités et équipements; Hébergement; Développement numérique d'une entreprise; Structuration de l'offre touristique régionale; Festivals et événements; Études et services-conseils.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la région. En 2025, ce secteur comptait 384 entreprises représentant environ 6 670 emplois en Abitibi-Témiscamingue. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à quelque 249 millions de dollars dans la région.

Lien connexe :

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027

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Entente de partenariat régional

et de transformation numérique en tourisme 2025-2027 Collectif Territoire • Développement et structuration de

l'expérience touristique du lac Osisko 170 000 $ Coopérative de solidarité plein air

de l'Abitibi-Témiscamingue

(Coop de l'Arrière-pays) • Acquisition de matériel pour bonifier

l'expérience client et renforcer la

capacité organisationnelle de la

coopérative et consolider sa position

en tant qu'acteur structurant du

tourisme de nature et d'aventure 45 760 $ MRC de Témiscamingue • Création d'une plateforme

transactionnelle permettant la

réservation et le paiement en

ligne des circuits des Balades gourmandes 13 465 $ Centre local de développement

Rouyn-Noranda • Relocalisation et transformation du

bureau d'information touristique en une

expérience multisensorielle distinctive et durable 160 000 $ Municipalité de Val-Saint-Gilles • Achat et installation de deux tentes

Minka pour enrichir l'expérience des

visiteurs en offrant un hébergement

quatre saisons et écologique 75 000 $ Municipalité d'Authier • Réalisation d'une étude de terrain et

de faisabilité afin de planifier l'aménagement

d'un centre de plein air à Authier 15 635 $ Club de disque-golf

Vallée-de-l'Or • Agrandissement et amélioration du

parcours de disque-golf situé au parc

Belvédère (projet-pilote) pour faire un

parcours complet de 21 trous 15 000 $ Société de développement

du Témiscamingue • Acquisition d'équipements événementiels

structurants (arche scellée, tentes d'accueil

et habillages durables) 21 213 $ Géopolis Ltée (Station Boréale) • Réalisation d'une étude stratégique

afin d'évaluer le potentiel touristique du

site Sur Siscoe et de structurer son

développement touristique 17 100 $ Association de chasseurs et de

pêcheurs de la rivière du Moine • Réalisation de la première phase

pour la modernisation et la transition

énergétique de l'offre d'hébergement 67 162 $ Le tour cycliste de l'Abitibi • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Tour de l'Abitibi (volets homme et femme) 20 000 $ Société du 100e anniversaire

de Rouyn-Noranda • Organisation et tenue du Grand

Rassemblement familial du 100e de

Rouyn-Noranda 15 000 $ Festival de musique traditionnelle

de Val-d'Or • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Festival de musique Trad Val-d'Or 14 250 $ Collectif 08 • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Festival de musique émergente en

Abitibi-Témiscamingue 11 000 $ Festival d'humour émergent • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Festival d'humour émergent en

Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Festival de la relève indépendante

musicale en Abitibi-Témiscamingue • Organisation et tenue de l'édition 2026 du

Festival de la relève indépendante

musicale en Abitibi-Témiscamingue 11 250 $ Festivals Illimités • Organisation et tenue de l'édition 2026 du

Festival des guitares du monde en

Abitibi-Témiscamingue 9 000 $ Productions Scènat

de l'Abitibi-Témiscamingue • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Festival du cinéma international en

Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Festival d'humour

de l'Abitibi-Témiscamingue • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue 6 500 $ Société de développement

du Témiscamingue • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Raid Témiscamingue et du Championnat

du monde junior de course d'aventure 15 000 $ Festival western de Malartic • Organisation et tenue de l'édition 2026

du Festival western de Malartic 11 250 $ Cirque A-T • Organisation et tenue de Beltane - La

feste païenne dans le cadre des festivités

du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda 15 000 $

Total : 758 585 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Claudine Gagné, Relations avec les médias, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tél. : 1 819 279-0851, [email protected]