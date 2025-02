Les Jeux Invictus de 2025 et La Fondation Les Fleurons glorieux recevront un don commun de 1,25 million de dollars

TORONTO, le 3 févr. 2025 /CNW/ - La Canada Vie, Power Corporation du Canada et Placements Mackenzie ont annoncé aujourd'hui le versement d'un don commun de 1,25 million de dollars aux Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 et à La Fondation Les Fleurons glorieux. Le don profitera à plus de 500 compétiteurs qui participeront aux Jeux. Il servira aussi à financer des programmes professionnels et sportifs destinés aux anciens combattants partout au Canada.

Ce don s'ajoute au soutien existant de la Canada Vie et de Power Corporation du Canada à l'intention des anciens combattants et des militaires, ainsi qu'au soutien de longue date de Placements Mackenzie à l'égard des sports alpins.

Les Jeux Invictus sont une compétition internationale de sports adaptés pour les militaires et les anciens combattants blessés ou malades. Établie au Canada, La Fondation Les Fleurons glorieux soutient les militaires, les anciens combattants et leurs familles. Elle est le principal bailleur de fonds d'Équipe Canada aux Jeux Invictus.

Du 8 au 16 février, la septième édition des Jeux Invictus réunira plus de 500 compétiteurs en provenance de 23 pays et représentera les tout premiers Jeux hybrides d'hiver. Ils présenteront de nouveaux sports d'hiver adaptés, dont le ski alpin et la planche à neige, le skeleton et le curling en fauteuil roulant. Les organisateurs collaborent également avec quatre Premières Nations hôtes en veillant à respecter les protocoles autochtones dans tous les aspects des Jeux.

Le financement appuiera diverses initiatives pendant les Jeux et par la suite, notamment :

Un programme de billetterie accessible pour aider les populations vulnérables à assister aux Jeux Invictus sans frais

pour aider les populations vulnérables à assister aux Jeux Invictus sans frais Un programme de ski alpin et de planche à neige à l'occasion des tout premiers Jeux hybrides d'hiver

à l'occasion des tout premiers Jeux hybrides d'hiver Le Carrefour des anciens combattants et la Plateforme de collaboration , qui aideront à mettre en relation les anciens combattants, les militaires et leurs familles avec les services et les possibilités de bénévolat au sein de leur communauté afin d'appuyer la transition militaire et les occasions d'emploi futur

, qui aideront à mettre en relation les anciens combattants, les militaires et leurs familles avec les services et les possibilités de bénévolat au sein de leur communauté afin d'appuyer la transition militaire et les occasions d'emploi futur Un fonds commémoratif géré par La Fondation Les Fleurons glorieux, qui appuiera la création d'une nouvelle subvention annuelle pour les programmes de sport adapté offerts toute l'année aux anciens combattants et aux militaires

« Cet incroyable soutien nous donne les moyens de produire un effet durable sur la vie du personnel militaire et des anciens combattants, autant pendant les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 que bien longtemps après ceux-ci, a déclaré Scott Moore, chef de la direction, Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. Nous sommes très heureux que la Canada Vie, Power Corporation du Canada et Placements Mackenzie se soient engagés à verser un financement non seulement pour les Jeux, mais aussi pour des thérapies, de l'équipement adapté, des ressources et des programmes essentiels qui favorisent le rétablissement, la résilience et la connexion. Ensemble, nous célébrons le courage des personnes qui ont servi notre pays et exprimons notre gratitude à cet égard et épousons la mission commune que constituent la guérison et l'esprit communautaire. »

« Les militaires des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et leurs familles ont tant donné au Canada, et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de les soutenir en retour, a exprimé Fabrice Morin, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. Nous sommes fiers de commanditer les tout premiers Jeux Invictus hybrides d'hiver et de contribuer à inspirer le rétablissement et le respect pour ces athlètes incroyables. »

« Power Corporation du Canada soutient depuis longtemps les militaires, les anciens combattants et leurs familles par l'intermédiaire d'organismes comme La Fondation Les Fleurons glorieux, a souligné Paul C. Genest, premier vice-président, Power Corporation du Canada. Nous sommes fiers de continuer à rendre hommage aux personnes qui ont servi notre pays et de contribuer à fournir des ressources essentielles à des programmes partout au Canada. »

« Mackenzie rend hommage à tous nos militaires, anciens et actuels, ainsi qu'à leurs familles pour les sacrifices auxquels ils ont consenti afin de préserver la force et la liberté de notre pays, a mentionné Luke Gould, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. Nous sommes très fiers de pouvoir soutenir les Jeux Invictus et leur volonté de favoriser l'autonomie des anciens combattants par le sport. »

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

À propos de Power Corporation du Canada

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com/fr.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 213 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, à Boston, à Dublin, à Hong Kong et à Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 270 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira 532 compétitrices et compétiteurs en provenance de 23 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. « Invictus » signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 se dérouleront sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

