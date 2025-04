Le don de deux millions de dollars servira à la création d'un espace permanent consacré à l'éducation, à la recherche et à la guérison pour tous les Canadiens.

WINNIPEG, MB, TERRITOIRE DU TRAITÉ 1, le 15 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie et Power Corporation du Canada ont annoncé conjointement un don de deux millions de dollars au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) qui servira à la construction de ses locaux permanents. Le nouvel espace abritera les travaux de plus en plus importants du centre et guidera notre pays vers la vérité et la réconciliation.

S'inscrivant dans une grande campagne de fonds de capitaux de 40 millions de dollars, ce don aidera le CNVR à se doter de nouveaux locaux permanents à vocation exclusive sur le terrain de l'Université du Manitoba. Les travaux de construction seront lancés en 2026 et l'ouverture est prévue en 2029.

Fondé en 2015, le CNVR poursuit les travaux entrepris par la Commission de vérité et réconciliation et sert de lieu de conservation des déclarations, des documents et du matériel historique des survivants des pensionnats autochtones, de leurs familles et de leurs communautés. Hébergé provisoirement dans les locaux de l'Université du Manitoba, le CNVR fait la promotion de la poursuite des recherches et de l'apprentissage au sujet des séquelles des pensionnats autochtones pour favoriser la réconciliation et la guérison par la divulgation de la vérité.

Les nouveaux locaux permanents du CNVR feront office d'attraction internationale grâce aux travaux d'avant-garde du centre qui permettent à l'histoire et aux cultures autochtones de prendre vie. Il s'agira d'un espace sûr où les survivants pourront se réunir et échanger sur leurs vérités, leur savoir et leur expérience, un lieu où les membres de la famille pourront guérir et reprendre contact avec les histoires et les êtres chers perdus, et où les enfants, les familles et les gens de tous les horizons auront la possibilité d'entreprendre leur propre parcours de réconciliation.

Leaders philanthropiques depuis fort longtemps, la Canada Vie et Power Corporation du Canada demeurent déterminées à bâtir des collectivités plus fortes, à faire progresser la réconciliation et à cultiver la compréhension, la guérison et le changement véritable. Au cours des dernières années, la Canada Vie a travaillé en collaboration avec le CNVR pour honorer et élever les voix des communautés autochtones, notamment par le lever du drapeau des survivants à l'occasion de la Journée du chandail orange.

Pour de plus amples renseignements sur le CNVR, veuillez visiter le nctr.ca.

« La Canada Vie a à cœur de faire progresser la réconciliation et de cultiver les relations constructives avec les communautés autochtones partout au Canada, affirme Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. Un établissement permanent pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation sera un espace de partage du savoir pour les survivants, un endroit propice à l'élévation et à l'épanouissement des cultures autochtones, ainsi qu'un phare permettant à tous les Canadiens d'apprendre, de réfléchir et de cheminer sur ce parcours commun qu'est celui de la réconciliation. C'est un honneur pour nous de soutenir ce projet important grâce auquel le Centre national pour la vérité et la réconciliation pourra laisser un héritage permanent à tous les Canadiens. »

« Les pensionnats autochtones ont tenté de nous ravir nos langues, nos identités et nos personnalités mêmes, explique Edna Elias, membre du Cercle des survivants du CNVR. Et pourtant, nous sommes toujours là, en tant que peuples forts bâtissant nos avenirs aux côtés de nos communautés pour les générations futures. Voilà pourquoi les locaux du CNVR sont si importants pour les survivants. Ce sera un lieu sacré où nous pourrons échanger sur nos vérités et sur nos histoires orales avec les générations futures. »

« Le CNVR est reconnaissant envers la Canada Vie et Power Corporation du Canada pour ce don - il s'agit d'une véritable démonstration de leur engagement à préserver les vérités des survivants qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats, a exprimé la directrice du Centre national pour la vérité et la réconciliation, Stephanie Scott. Le don nous aidera à construire notre pavillon d'apprentissage international, où les vérités sont protégées, où l'histoire n'est jamais oubliée ni reniée, et où toute personne est la bienvenue pour en savoir plus sur les pensionnats autochtones et leurs répercussions sur les peuples autochtones, leurs familles et leurs communautés. »

« Power Corporation croit à l'importance de créer un espace - physique, humain et symbolique - pour la réconciliation avec les peuples autochtones, a affirmé Paul C. Genest, premier vice-président, Power Corporation du Canada. Les nouveaux locaux du Centre national pour la vérité et la réconciliation offriront un lieu pérenne de vérité, d'apprentissage et de guérison pour les survivants et tous les Canadiens. Nous sommes à la fois honorés de soutenir ce projet porteur et reconnaissants envers le CNVR pour sa force, sa vision et son leadership. »

« Il ne s'agit pas seulement d'investir dans un lieu physique; notre investissement vise à reconnaître un héritage douloureux, à le consigner, à honorer les personnes touchées et, ensemble, à en tirer des leçons. C'est ainsi que nous pourrons cheminer dans la guérison aujourd'hui et, pour les générations futures, approfondir le respect mutuel, la compréhension et l'établissement des bases d'une confiance durable », a poursuivi M. Genest.

« Le CNVR est l'un des partenaires les plus transformateurs que l'Université du Manitoba ait jamais eus. C'est un grand honneur pour notre université d'avoir la confiance du centre alors que nous lui construisons de nouveaux locaux qui reflètent la vision des survivants de partout au pays, a expliqué le président et vice-chancelier de l'Université du Manitoba, Michael Benarroch. Nous sommes privilégiés et reconnaissants de pouvoir compter sur nos partenaires remarquables que sont la Canada Vie et Power Corporation du Canada, deux partenaires animés par le même engagement que nous à faire progresser les appels à l'action et à préserver les histoires des survivants. »

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et est membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

À propos de Power Corporation du Canada

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com/fr.

À propos du Centre national pour la vérité et la réconciliation

Né de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, le CNVR est un établissement dirigé par des Autochtones et voué à la préservation des documents liés à l'histoire et à l'héritage du système canadien de pensionnats autochtones. Le CNVR détient les documents de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que d'autres documents pertinents, conformément aux protocoles et aux valeurs autochtones. Il est de la responsabilité du CNVR de guider et de faire connaître les vérités de l'expérience des survivants de façon respectueuse, et de travailler avec des éducateurs, des chercheurs, des communautés et des décideurs autochtones et non autochtones ainsi que le grand public pour soutenir le travail en cours pour la vérité, la réconciliation et la guérison au Canada et ailleurs. Consultez le nctr.ca pour en savoir plus.

À propos de l'Université du Manitoba

Reconnue comme le premier établissement universitaire de l'Ouest canadien, l'Université du Manitoba compte plus de 30 000 étudiants, 5 000 membres du corps professoral et plus de 188 000 anciens étudiants. Membre du collectif U15, elle figure parmi les universités canadiennes les plus actives en recherche. Il s'agit du seul établissement d'enseignement postsecondaire du Manitoba à offrir un programme de formation en médecine. Les campus de l'Université du Manitoba sont situés sur les terres originales des Anishinabés, des Ininewuk, des Anisininewuk et des Dakota Oyate Denesuline, ainsi que dans la patrie nationale des Métis de la rivière Rouge. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires, et nous reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé. Pour plus de renseignements, visitez le umanitoba.ca.

SOURCE Canada Vie

Sources et renseignements : Tim Oracheski, Vice-président, Communications, Canada Vie, [email protected]; Shasta Chartrand, Directrice Communications et stratégie numérique, Centre national pour la vérité et la réconciliation, [email protected]