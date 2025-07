David Arpin , cochef de l'équipe Mackenzie Bluewater , prendra sa retraite le 31 décembre 2025

Tyler Hewlett , qui compte 22 ans d'expérience dans le domaine des placements, sera nommé cochef aux côtés de Shah Khan

TORONTO, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le plan de relève de la direction et le départ à la retraite prochain de David Arpin, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et cochef de l'équipe Mackenzie Bluewater (« équipe Bluewater » ou « équipe »).

Après 13 ans à la direction, M. Arpin prendra sa retraite du secteur des fonds d'investissement le 31 décembre 2025. Pour assurer une transition en douceur, il continuera d'agir à titre de cochef et de gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe tout au long de cette période.

Au cours des prochains mois, M. Arpin transférera ses responsabilités à son collègue Tyler Hewlett, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, qui sera promu au poste de cochef d'équipe le 1er janvier 2026, se joignant ainsi à Shah Khan, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et cochef de l'équipe. M. Hewlett possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et travaille aux côtés de M. Arpin depuis 3 ans au sein de Bluewater à titre de cogestionnaire de plusieurs fonds Bluewater.

« En prévision de ce moment, nous avons bâti une équipe qui incarne la philosophie de Bluewater, a déclaré M. Arpin. Tyler et Shah sont des dirigeants d'exception, avec qui j'ai collaboré étroitement et qui ont l'expérience et les connaissances nécessaires pour s'assurer que Bluewater continue de produire des résultats supérieurs pour sa clientèle. Je tiens à remercier tout le personnel de Mackenzie pour son soutien et sa confiance envers l'équipe durant mes années au sein de la société. Et même si j'ai hâte de prendre ma retraite, je continue de croire fermement en la philosophie de Bluewater. »

« C'est un honneur pour moi de diriger l'équipe Bluewater pendant ce prochain chapitre et je suis reconnaissant envers David pour son mentorat et sa vision, a déclaré M. Hewlett. L'approche exhaustive de David en matière de recherche et ses connaissances approfondies ont joué un rôle déterminant dans le succès de Bluewater. Shah et moi sommes entièrement déterminés à continuer d'offrir de solides rendements au moyen d'occasions de croissance durable. »

En plus de M. Hewlett et de M. Khan, l'équipe comprend Dave Taylor (vice-président et gestionnaire de portefeuille) et Richard Lieu (directeur général, Recherche sur les placements), qui sont des vétérans du secteur des placements. Tous continueront de respecter l'approche de placement distinctive de l'équipe, avec un engagement commun à offrir qualité et rendement pour aider les investisseuses et investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme.

« Au nom de Mackenzie, je tiens à féliciter David pour sa longue et brillante carrière et à le remercier de sa contribution à la croissance et au succès de notre entreprise, a déclaré Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, Placements Mackenzie. Ses points de vue, son engagement et son leadership ont joué un rôle important dans le développement de l'équipe de placement et l'obtention de résultats exceptionnels pour notre clientèle. J'ai hâte de continuer à travailler avec Tyler et Shah, alors que nous propulsons Bluewater vers l'avenir en nous appuyant sur son impressionnante feuille de route. »

À compter du 1er janvier 2026, M. Arpin ne sera plus gestionnaire de portefeuille des fonds Bluewater suivants :

Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater

Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater

Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater

Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

Fonds équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath

Fonds de croissance mondial Mackenzie FuturePath

Fonds de croissance américain Mackenzie FuturePath

