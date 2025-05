FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie, Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2027 Mackenzie et FNB et Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2029 Mackenzie et FNB visant à offrir aux investisseurs des placements stables et des rendements attrayants.

TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de plusieurs nouvelles solutions de placement énumérées ci-dessous. Les nouveaux fonds communs de placement et fonds négociés en bourse (FNB) visent à offrir aux investisseurs des options de placements à revenu fixe de grande qualité qui peuvent procurer des rendements rehaussés avec un risque moindre.

FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie (TSX : MAAA)

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2027 Mackenzie et FNB (TSX : MTBA)

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2029 Mackenzie et FNB (TSX : MTBB)

Les nouvelles offres sont toutes gérées par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie qui possède un vaste savoir-faire dans le domaine des titres à revenu fixe mondiaux, des taux, des devises et de la qualité du crédit.

« Compte tenu de l'incertitude persistante des marchés, de nombreux investisseurs sont à la recherche d'options de placement prévisibles pour les aider à minimiser le risque dans leurs portefeuilles », a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. « Nous sommes heureux d'offrir aux Canadiens une gamme de solutions de placement qui offrent la possibilité d'obtenir des rendements stables avec une volatilité moindre. »

FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie

Le FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie donne accès à des obligations de prêts collatéralisés (CLO) AAA dont le rendement est ajusté en fonction des taux d'intérêt de référence en vigueur. Cela permet aux investisseurs d'augmenter potentiellement leurs rendements sans augmenter leur exposition au risque de façon proportionnelle. La tranche AAA est la plus sûre, car elle est la dernière à absorber les pertes et la première à recevoir les paiements. Le nouveau FNB à gestion active de Mackenzie peut aider les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles tout en offrant une volatilité plus faible et une meilleure qualité de crédit, ainsi que des rendements légèrement supérieurs à ceux des obligations de société.

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2027 et 2029 Mackenzie et FNB

Le Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2027 et le Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2029 Mackenzie ainsi que leurs versions FNB visent à offrir aux investisseurs des rendements attrayants dans des contextes de taux d'intérêt variables tout en minimisant le risque. En détenant les obligations jusqu'à l'échéance, les fonds et les FNB sont des options utiles pour les investisseurs qui cherchent à faire correspondre l'échéance de l'investissement à leurs objectifs financiers. Les fonds et FNB à échéance cible offrent une prévisibilité et une sensibilité réduite aux taux d'intérêt, ce qui en fait une option attrayante pour les placements.

« Notre équipe des placements à revenu fixe se consacre à la recherche des meilleures occasions pour les investisseurs, tout en gardant à l'esprit la volatilité économique et les conséquences des changements de taux d'intérêt. Ces nouvelles offres sont relativement prévisibles et sont des options appréciées par les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles pour atteindre leurs objectifs financiers », a conclu Mme Ashcroft.

L'offre initiale des FNB est clôturée et ils se négocieront sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous leurs symboles respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

