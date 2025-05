« Paul a apporté une contribution remarquable à notre organisation », a déclaré Jeffrey Orr, président des conseils d'administration de Lifeco et de la Canada Vie. « Sous sa direction, la compagnie a été repositionnée et renforcée, et elle a pu atteindre des rendements record et offrir une valeur durable à ses actionnaires. Au nom du conseil d'administration, de la direction, de ses collègues et de tous ceux qui sont associés à notre groupe de sociétés, je le remercie pour son leadership, sa vision et son influence. »

Paul Mahon a œuvré au sein de la compagnie pendant plus de 39 ans, consacrant les 12 dernières années à ses fonctions de chef de la direction. Tout au long de sa carrière, il a usé d'un leadership stable ancré dans des principes solides. Il a joué un rôle central dans la définition de l'orientation à long terme de l'organisation, notamment en instaurant un leadership solide et tourné vers l'avenir. Sous sa direction, Lifeco a réussi à repositionner son portefeuille de sociétés, notamment grâce à l'amalgame de trois marques sous l'appellation Canada Vie et au lancement et au développement d'Empower aux États-Unis. Paul a dirigé la compagnie avec transparence et compassion pendant la pandémie mondiale, en s'assurant que le bien-être des clients et des employés demeure une priorité absolue. Il a également fait la promotion d'une culture de civisme et d'influence à l'échelle de la Canada Vie, pour provoquer des changements positifs et durables dans nos collectivités.

« Ce fut un honneur pour moi de diriger Lifeco et de travailler aux côtés d'une équipe dévouée et guidée par ses valeurs », a déclaré Paul Mahon. « Nous avons jeté des bases solides pour l'avenir. L'équipe de direction de Lifeco combine les forces exceptionnelles de plusieurs personnes. Grâce à sa culture axée sur les résultats et centrée sur les gens, l'équipe est en mesure de générer d'excellents rendements dans l'ensemble de l'organisation. Nous connaissons une croissance soutenue, et je suis extrêmement confiant pour l'avenir. »

La nomination de David Harney reflète la solidité de l'équipe de direction et la volonté de la compagnie de planifier la relève et de perfectionner les talents. David travaille au sein de l'organisation depuis plus de 35 ans. Il a occupé un large éventail de postes de plus en plus élevés, ce qui témoigne de l'étendue de ses compétences de leader et de son sens des affaires. Au cours de sa carrière chez Irish Life, David a dirigé la division responsable de l'exploitation générale de la société, notamment pendant la reprise qui a suivi la crise financière mondiale. En 2016, il a été nommé chef de la direction de Irish Life. Grâce à sa vision s'articulant autour d'une meilleure coordination entre les unités d'exploitation de Irish Life, David a contribué à accroître la présence de la société sur le marché et à approfondir les relations avec les clients. En 2020, David a été nommé président et chef de l'exploitation, Europe de Great-West Lifeco. En 2024, il a accepté des responsabilités supplémentaires, dont la supervision des activités de réassurance de Lifeco.

« David possède une vaste expérience et une capacité éprouvée à produire des résultats. Il a bâti avec constance des équipes solides reconnues pour leur rendement », a précisé M. Orr. « Notre conseil se réjouit à la perspective de travailler en étroite collaboration avec David dans ses nouvelles fonctions, pour continuer de mettre en œuvre la stratégie de croissance de Lifeco, qui est directement axée sur la création de valeur et la production de retombées à long terme. »

« David est un choix sensé et naturel pour continuer sur notre lancée. Je travaille en étroite collaboration avec lui depuis plus de 12 ans et j'ai été témoin à maintes reprises de sa capacité à obtenir des résultats positifs », a indiqué Paul Mahon. « Son leadership est marqué par sa curiosité, son souci de bien comprendre les besoins changeants des clients et sa volonté d'élaborer des stratégies en gardant une longueur d'avance sur la dynamique du marché. Je compte lui offrir tout mon soutien pendant la transition. »

« Je suis vraiment enchanté qu'on me donne l'occasion de travailler avec nos collègues, nos clients et nos partenaires pour continuer à bâtir sur nos bases solides et à profiter de notre élan formidable », a indiqué David Harney. « Nous avons une stratégie gagnante, un leadership solide et une culture centrée sur les clients. Cela nous permettra de renforcer nos relations de confiance et de générer des retombées concrètes pour l'ensemble de nos sociétés. Je remercie Paul d'avoir guidé la compagnie avec beaucoup d'influence et de dévouement au cours des 12 dernières années. »

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 31 décembre 2024, l'actif total des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias : Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]