Le Fonds d'actions internationales toutes capitalisations Mackenzie offre une diversification au-delà des actions nord-américaines, alors que le Fonds de valeur américain Mackenzie repère des occasions attrayantes et de grande qualité aux États-Unis.

TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds communs de placement, le Fonds d'actions internationales toutes capitalisations Mackenzie et le Fonds de valeur américain Mackenzie (individuellement, un « Fonds », et collectivement, les « Fonds »). Ces deux fonds visent à offrir aux investisseurs et investisseuses une diversification de portefeuille améliorée en leur donnant accès à de nouvelles occasions dans divers marchés, secteurs et entreprises.

Fonds d'actions internationales toutes capitalisations Mackenzie

Le Fonds d'actions internationales toutes capitalisations Mackenzie cherche à offrir aux investisseurs et aux investisseuses une véritable exposition diversifiée aux actions internationales. Géré par les équipes Europe Mackenzie et Asie Mackenzie, le Fonds investit dans toute une gamme de capitalisations boursières et de styles, adoptant une approche de base qui vise à saisir un potentiel de rendement partout dans le monde, en s'adaptant aux fluctuations du marché. L'approche agile des équipes leur permet de changer de cap et de découvrir des occasions d'alpha à mesure qu'elles se présentent.

« Ce Fonds est une excellente option pour les investisseurs et investisseuses qui souhaitent diversifier leur portefeuille hors de l'Amérique du Nord », a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. « Le Fonds s'appuie sur une approche fondamentale qui est axée sur l'expertise régionale des boutiques de placement de Mackenzie en Europe et en Asie, et vise à offrir aux investisseurs et aux investisseuses un accès à des idées de placement à forte conviction dans l'ensemble des capitalisations boursières. »

Fonds de valeur américain Mackenzie

Le Fonds de valeur américain Mackenzie, sous-conseillé par Putnam Investments, vise à investir dans des sociétés américaines sous-évaluées de divers secteurs. Ces entreprises se caractérisent par de solides flux de trésorerie, des modèles d'affaires résilients et un potentiel de croissance considérable.

« Le paradigme des placements qui a dominé ces dernières années pourrait être en train de changer, et dans un tel contexte, les investisseurs et investisseuses pourraient souhaiter diversifier leurs avoirs hors des mandats axés sur les titres de croissance. Soutenu par une équipe comptant des décennies d'expérience en investissement axé sur la valeur, le Fonds proposera un portefeuille concentré qui vise des rendements corrigés du risque élevés en mettant l'accent sur la sélection des titres et une gestion rigoureuse du risque, conclut Mme Ashcroft.

Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 213 milliards de dollars au 30 avril 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 269 milliards de dollars au 30 avril 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

