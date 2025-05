MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 19 mars 2025. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal, au Québec, sont indiqués ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :

Candidat





Votes pour

% de votes

pour

Votes contre

% de votes

contre Marcel R. Coutu

Total

890 709 866

98,82 %

10 623 686

1,18 %



Actions comportant des droits de vote limités

343 117 886

97,00 %

10 623 686

3,00 %



Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % André Desmarais

Total

777 707 919

86,28 %

123 625 632

13,72 %



Actions comportant des droits de vote limités

230 120 559

65,05 %

123 621 012

34,95 %



Actions privilégiées participantes

547 587 360

100,00 %

4 620

0,00 % Paul Desmarais, jr

Total

759 026 030

84,21 %

142 307 521

15,79 %



Actions comportant des droits de vote limités

211 438 670

59,77 %

142 302 901

40,23 %



Actions privilégiées participantes

547 587 360

100,00 %

4 620

0,00 % Gary A. Doer

Total

879 471 597

97,57 %

21 861 955

2,43 %



Actions comportant des droits de vote limités

331 879 617

93,82 %

21 861 955

6,18 %



Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % Ségolène Gallienne-Frère

Total

886 741 574

98,38 %

14 591 977

1,62 %



Actions comportant des droits de vote limités

339 149 594

95,87 %

14 591 977

4,13 %



Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % Anthony R. Graham

Total

836 826 125

92,84 %

64 507 746

7,16 % Actions comportant des droits de vote limités

289 234 145

81,76 %

64 507 746

18,24 % Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % Sharon MacLeod

Total

866 935 120

96,18 %

34 398 751

3,82 %



Actions comportant des droits de vote limités

319 343 140

90,28 %

34 398 751

9,72 %



Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % Paula B. Madoff

Total

898 912 628

99,73 %

2 420 237

0,27 %



Actions comportant des droits de vote limités

351 320 648

99,32 %

2 420 237

0,68 %



Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % Isabelle Marcoux Total

859 990 856

95,41 %

41 343 015

4,59 %

Actions comportant des droits de vote limités

312 398 876

88,31 %

41 343 015

11,69 %

Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % R. Jeffrey Orr Total

893 689 253

99,15 %

7 644 619

0,85 %

Actions comportant des droits de vote limités

346 097 973

97,84 %

7 643 919

2,16 %

Actions privilégiées participantes

547 591 280

100,00 %

700

0,00 % T. Timothy Ryan, jr Total

898 053 718

99,64 %

3 280 154

0,36 %

Actions comportant des droits de vote limités

350 461 738

99,07 %

3 280 154

0,93 %

Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % Siim A. Vanaselja Total

895 314 657

99,33 %

6 019 215

0,67 %

Actions comportant des droits de vote limités

347 722 677

98,30 %

6 019 215

1,70 %

Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 % Elizabeth D. Wilson Total

900 069 951

99,86 %

1 262 136

0,14 %

Actions comportant des droits de vote limités

352 477 971

99,64 %

1 262 136

0,36 %

Actions privilégiées participantes

547 591 980

100,00 %

0

0,00 %

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, 514-286-7400