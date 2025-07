LONDON, ON, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie et Oak View Group ont accueilli des campeurs du Club BGC de London à la Canada Life Place et annoncé un don conjoint de 20 000 $ pour venir en aide aux jeunes de la région. Cet événement organisé dans le cadre de la journée de camp du Club BGC de London a permis de réunir des enfants, des employés et des leaders de la communauté afin de célébrer l'importance du jeu, de la collaboration et de l'égalité des chances.

De plus, Damian Warner, champion olympique canadien de décathlon, était sur place pour rencontrer et motiver les jeunes.

« J'ai grandi à London et j'ai appris à jouer au basketball au Club BGC. C'est là que ma passion pour le sport est née, et elle ne m'a jamais quitté depuis. Mais j'y ai aussi développé mon sentiment d'appartenance à une communauté, qui m'est tout aussi précieux, » raconte M. Warner. « C'est très significatif pour moi d'avoir participé à des activités inspirées du décathlon et passé du temps avec les enfants aujourd'hui. Je souhaite que chaque campeur du Club BGC de London comprenne qu'en travaillant fort, en croyant en soi et en participant à la vie communautaire, on peut vraiment se dépasser. Le don généreux de la Canada Vie et d'Oak View Group contribuera à concrétiser cette vision. »

Ce don de 20 000 $ aidera le Club BGC de London à offrir des programmes sécuritaires, enrichissants et transformateurs pour les enfants et les adolescents de la ville.

« À la Canada Vie, nous croyons que chaque enfant et adolescent mérite de s'épanouir, d'apprendre et d'exceller, » déclare Fabrice Morin, président et chef de l'exploitation, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Ce don est le reflet de notre détermination à aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel et à bâtir un avenir prometteur. »

Ce don s'inscrit dans un engagement plus vaste lié au récent changement de nom du principal centre dédié au sport et au divertissement de London, maintenant appelé Canada Life Place. Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, la Canada Vie et Oak View Group s'engagent à soutenir chaque année un organisme de London qui apporte une contribution importante dans la collectivité.

« L'appui financier que nous offrons au Club BGC de London témoigne de l'engagement continu d'Oak View Group à apporter une contribution significative à notre collectivité,» déclare Kelly Austin, directrice générale d'Oak View Group à la Canada Life Place. « Située au cœur de London, la Canada Life Place se veut un espace inclusif et rassembleur pour l'ensemble de la collectivité. C'est un honneur pour nous de soutenir le Club BGC, dont les programmes sûrs et aidants permettent aux jeunes d'acquérir de la confiance et des habiletés fondamentales et de se préparer à réussir tant à l'école que dans la vie. »

« Nous sommes incroyablement reconnaissants de ce généreux soutien, soit le premier don de notre campagne du 70e anniversaire,» a déclaré Brett Gatt, chef de la direction du Club BGC de London. « Ce n'est pas seulement un don - c'est une façon de dire à nos jeunes que leurs rêves sont importants et qu'ils peuvent compter sur le soutien de leur communauté. »

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos d'Oak View Group

Oak View Group (OVG) est un chef de file mondial en aménagement et en gestion de sites d'expérience en direct, de services d'accueil haut de gamme et de solutions complètes. Fondé en 2015, OVG est le principal promoteur de nouveaux sites d'envergure sur quatre continents. Consultez OakViewGroup.com pour en savoir plus.

À propos du Club BGC de London

Le Club BGC de London offre des lieux sûrs et aidants où les enfants, les adolescents et les personnes âgées peuvent explorer de nouvelles possibilités, surmonter les obstacles, tisser des liens positifs et acquérir de l'assurance et des compétences qui leur serviront toute la vie. Notre vision est que tous les membres de la collectivité découvrent et réalisent leurs rêves afin d'être en bonne santé, de s'épanouir et de participer pleinement à la vie en société.

