TORONTO, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que, au cours de la période de préavis de conversion allant du 25 janvier au 9 février 2024, 198 043 actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série BO, traitées en tant que fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « actions de série BO ») ont été déposées aux fins de conversion en actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif à taux flottant de série BP traitées en tant que FPUNV (les « actions de série BP »), à raison d'une pour une. Conformément aux conditions énoncées dans le supplément de prospectus du 29 octobre 2018, comme il y aurait eu moins de 1 000 000 d'actions de série BP en circulation après le 24 février 2024, les porteurs des actions de série BO n'auront pas le droit de convertir ces dernières en actions de série BP. Par conséquent, il n'y aura pas d'émission d'actions de série BP à ce moment-ci, et les porteurs des actions de série BO conserveront leurs parts.

Le 24 février 2024, il y aura 14 000 000 d'actions de série BO de la Banque Royale du Canada émises et en circulation. Les actions de série BO sont actuellement inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole RY.PR.S.

