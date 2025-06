Les titulaires de carte RBC peuvent maintenant obtenir deux fois plus de points More Rewards sur leurs achats dans les établissements admissibles du Pattison Food Group, y compris Save-On-Foods.

VANCOUVER, C.-B., le 2 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Royale du Canada (RBC) et Pattison Food Group (PFG), le plus grand fournisseur de produits alimentaires et de santé de l'Ouest canadien, ont annoncé qu'ils élargissaient leur partenariat stratégique à la suite du lancement réussi des cartes de crédit More Rewards Visa RBC et More Rewards Visa Infinite RBC au début de l'année.

RBC (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

Désormais, tous les titulaires de cartes de crédit et de débit RBC admissibles peuvent obtenir le double de points More Rewards, la monnaie du programme de fidélisation de PFG, en liant leur carte RBC à leur carte More Rewards. Les points More Rewards peuvent être accumulés dans les épiceries participantes More Rewards admissibles, y compris les magasins Save-On-Foods, Quality Foods et Buy-Low Foods.

« Faire l'épicerie représente un achat courant mais essentiel pour les Canadiens et nous sommes ravis d'offrir plus de valeur à un si grand nombre de nos clients, déclare Simon Maycock, premier vice-président, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. En collaboration avec Pattison Food Group, nous permettons aux clients de l'Ouest canadien de maximiser leurs récompenses et d'obtenir encore plus de valeur. »

« Forts de notre partenariat et du lancement réussi de nos cartes More Rewards Visa RBC et More Rewards Visa Infinite RBC plus tôt cette année, nous sommes ravis d'offrir encore plus de points aux titulaires de cartes RBC lorsqu'ils lient leur carte More Rewards à leur carte RBC existante », a déclaré Heidi Ferriman, première vice-présidente des ressources humaines, du marketing et des affaires générales, Pattison Food Group. « Nous savons que les consommateurs canadiens sont toujours à la recherche de valeur et que More Rewards propose des offres d'échange exceptionnelles sur les achats qui comptent pour eux, comme l'épicerie, les cartes-cadeaux et les voyages. »

Facile de lier, facile d'accumuler

À compter d'aujourd'hui, les titulaires de cartes de crédit et de débit RBC peuvent lier leurs cartes admissibles en se rendant sur le site avionrecompenses.com/morerewards et en suivant trois étapes faciles.

Une fois le lien établi, les titulaires de cartes RBC admissibles obtiendront automatiquement deux fois plus de points More Rewards lorsqu'ils paieront avec leur carte RBC et numériseront leur carte More Rewards dans les épiceries partenaires participantes de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Yukon, notamment Save-On-Foods, Quality Foods, Nesters Market, Urban Fare, Buy-Low Foods et PriceSmart Foods.

Les clients qui ne sont pas encore membres de More Rewards peuvent s'inscrire pendant le processus de liaison ou en visitant morerewards.ca/enroll.

Un autre moyen d'accumuler des points plus rapidement !

Les cartes de crédit More Rewards Visa RBC et More Rewards Visa Infinite RBC constituent le moyen le plus rapide et le plus simple d'obtenir le nombre maximal de points More Rewards par achat.

De plus amples informations sur le programme de fidélisation Avion Récompenses et More Rewards sont disponibles sur avionrecompenses.com/morerewards.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Aperçu de More Rewards

Lancé il y a plus de 30 ans, More Rewards compte parmi les programmes de fidélisation les plus prisés dans l'Ouest canadien, avec des millions de membres actifs. Le programme offre à ses membres l'occasion d'accumuler des points facilement sur leurs achats courants et de les échanger contre des récompenses comme des voyages, de l'épicerie, des cartes-cadeaux et plus encore. La carte More Rewards permet d'accumuler des points sur presque chaque achat effectué à Save-On-Foods, PriceSmart Foods, Buy-Low Foods, Nesters Market, Quality Foods et Urban Fare, ainsi qu'auprès des centaines d'autres partenaires More Rewards, dont Panago Pizza, Jim Pattison Auto Group, Speedy Glass et bien d'autres. Pour en savoir plus, allez à morerewards.ca.

Aperçu de Pattison Food Group

Fondé en 2021, Pattison Food Group est une entreprise de Jim Pattison et le premier fournisseur de produits alimentaires et de santé dans l'Ouest canadien. Pattison Food Group comprend Save-On-Foods, Buy-Low Foods, Quality Foods, Everything Wine, Pure Integrative Pharmacy, Imperial Distributors Canada Inc., ainsi que d'autres commerces spécialisés et de gros. Ses entreprises comptent plus de 30 000 employés dans quelque 300 magasins d'alimentation et pharmacies et sont unies par une volonté d'enrichir les collectivités où elles exercent leurs activités. Les entreprises du Pattison Food Group sont des chefs de file en matière de service à la clientèle et d'innovation et sont fortement axées sur la croissance à long terme.

