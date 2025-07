TORONTO, le 18 juill. 2025 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui sa participation à FinTechAI@CSAIL, une initiative du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), un établissement de recherche de premier plan en informatique et en intelligence artificielle (IA). L'initiative de technologie financière du CSAIL, FinTechAI@CSAIL, se penchera sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'avenir du secteur financier.

RBC a récemment annoncé son ambitieux objectif qui consiste à générer de 700 millions à un milliard de dollars en valeur grâce à l'IA d'ici 2027. Reconnue comme un chef de file de l'IA dans le secteur financier, RBC se classe au troisième rang des 50 banques mondiales en matière de maturité de l'IA selon l'indice sur l'IA Evident.

« Nous croyons que l'avenir du Canada en tant que pionnier mondial de l'intelligence artificielle repose sur notre capacité à travailler collectivement - instituts, universités, sociétés et entreprises en démarrage - pour renforcer et faire croître l'ensemble de l'écosystème d'IA, a déclaré Foteini Agrafioti, première vice-présidente, Intelligence artificielle et données RBC. RBC s'est engagée à collaborer avec des instituts de recherche renommés qui créent de la valeur réelle et respectent ses principes d'IA responsable qui garantissent des normes élevées de responsabilité, d'équité, de protection des renseignements personnels, de sécurité et de transparence dans toutes ses initiatives en matière d'IA. »

En collaborant avec le MIT, RBC aura accès à de nouveaux talents, y compris des étudiants du CSAIL, pourra multiplier les occasions de recrutement et participera à des séances d'information technique et à des ateliers éducatifs. Au cours de cette initiative de trois ans, RBC bénéficiera d'un accès privilégié à des travaux de recherche de pointe dans des domaines essentiels à l'avenir des services financiers, notamment l'apprentissage machine, l'analyse prédictive, l'informatique sécurisée, la cybersécurité et la science des données. RBC s'associera à des conseils d'administration, à des évaluations de recherche et à des projets pilotes d'innovation afin de guider l'évolution des technologies émergentes tout en consolidant les relations entre le milieu universitaire et le secteur bancaire.

RBC et FinTechAI@CILSA mèneront des recherches sur l'apprentissage machine dans des domaines tels que l'explicabilité, l'atténuation des biais et la sécurité des grands modèles de langage (piliers de l'IA responsable), en plus de travailler sur des applications émergentes en cybersécurité et sur la prévention des crimes financiers.

« RBC explore constamment des façons de lier la recherche à des résultats concrets dans le monde réel, explique Greg Mori, vice-président, Sommité RBC, RBC Borealis. En travaillant avec FinTechAI@CSAIL, nous avons accès à des innovations à un stade précoce qui peuvent nous aider à élaborer des solutions financières plus efficaces, plus intelligentes et plus sûres. Cette collaboration entre les chercheurs en intelligence artificielle de RBC Borealis et du MIT permettra de développer des technologies qui contribueront à façonner l'avenir des services financiers. Les recherches de pointe de FinTechAI@CSAIL sur l'IA responsable seront essentielles à l'avancement de ce domaine. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec les membres de notre initiative afin de faire évoluer les fondements de l'IA et d'offrir de nouvelles possibilités au secteur des technologies financières, a exprimé Daniela Rus, professeure et directrice du MIT CSAIL. Ensemble, nous visons à développer des technologies financières fondées sur l'IA intelligentes, fiables et transformatrices qui peuvent façonner l'avenir de la finance à l'échelle mondiale. »

