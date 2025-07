Le modèle temporel asynchrone (ATOM) oriente les opérations des clients et des entreprises, en faisant le pont entre les services bancaires et le langage

TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui qu'ATOM (modèle temporel asynchrone), son modèle fondateur et exclusif pour les services financiers, lui permet de tirer parti de données uniques et d'élaborer des solutions novatrices pour RBC dans un cadre d'IA responsable pour les services financiers.

RBC a pu développer une vaste connaissance du secteur des services financiers grâce à ce modèle créé par RBC Borealis - l'institut de recherche de RBC - et entraîné de façon sécuritaire à l'aide d'ensembles de données financières à grande échelle, parmi lesquelles figurent des milliards d'opérations financières de clients. ATOM fait partie de la Plateforme de données Lumina de RBC qui recueille et organise de façon systématique les données sur les événements RBC pour tous les secteurs d'activité, en plus de permettre aux chercheurs en intelligence artificielle de traiter jusqu'à 10 milliards d'opérations par minute. En tant que modèle fondateur, ATOM a permis de développer une vaste expertise financière, que RBC pourra utiliser pour traiter diverses tâches bancaires. Plusieurs produits et services de RBC utilisent déjà les capacités d'ATOM.

ATOM jouera un rôle central dans l'ambitieux objectif annoncé précédemment par RBC visant à générer, d'ici 2027, de 700 millions à un milliard de dollars en valeur pour l'entreprise grâce à l'IA. Pour atteindre cet objectif, plusieurs produits et services en IA seront utilisés à l'échelle des secteurs d'activité, le tout dans un cadre d'IA responsable qui respecte les exigences réglementaires et garantit que les données n'échapperont jamais au contrôle de RBC.

« ATOM représente l'avenir des services bancaires à RBC, déclare Foteini Agrafioti, première vice-présidente et scientifique en chef, RBC. Cet outil permet de personnaliser les produits et les services en fonction de chaque client et de mieux comprendre la situation de chacun. Autrement dit, nous pourrons adapter nos services à chaque client et exploiter pleinement l'étendue et la richesse des données de RBC sans compromettre la sécurité et la protection des renseignements personnels. »

Grâce à sa réputation de pionnière dans cette technologie révolutionnaire, après une décennie d'investissement dans les talents et les infrastructures, la Banque a pu tirer parti de la richesse de ses données et se positionner pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle dans les services financiers.

Utilisé pour la première fois en 2023, ATOM a été intégré de façon sécuritaire à plusieurs produits et services afin de créer des produits et une expérience client personnalisés, et ainsi mieux répondre aux besoins des clients par une approche sur mesure. Voici des exemples de ces produits et services :

Décision de crédit améliorée

Dans le cadre du processus d'octroi de crédit, RBC offre des solutions de crédit responsables en veillant à ce que les clients aient accès à un crédit adapté à leurs besoins et à leur capacité financière. Grâce à la modélisation avancée d'ATOM, nous pouvons mieux évaluer les besoin des clients et leur capacité de remboursement. L'utilisation de l'IA pour améliorer les capacités en matière de décision de crédit rend le processus plus précis, cohérent et éclairé et permet l'utilisation de grands volumes de données complexes, comme des historiques d'opérations et des sources de données non traditionnelles, pour évaluer la solvabilité. En adoptant une vision plus globale, nous pouvons, par exemple, accorder du crédit aux clients ayant des antécédents de solvabilité sommaires, comme les nouveaux arrivants, qui peuvent être désavantagés par les modèles de crédit traditionnels.

« L'application de l'IA à la décision de crédit a permis de faire évoluer le processus décisionnel afin d'assurer des résultats optimaux pour les clients et d'accroître la personnalisation, d'une manière qui ne serait pas possible avec les modèles et processus traditionnels de décision de crédit, selon Gopala Narayanan, premier vice-président et chef de la gestion du risque, Services bancaires aux particuliers, RBC. La Décision de crédit profite de la force de l'intelligence artificielle en matière de reconnaissance des modèles, de sa capacité à traiter d'importants volumes de données à grande vitesse et, au besoin, d'apprendre et d'affiner continuellement les modèles. »

Avion Récompenses : ATOM est utilisé dans le cadre du programme Avion Récompenses, le plus important programme de fidélisation exclusif au Canada, reconnu une fois de plus comme un chef de file du secteur en 2025. ATOM a permis d'améliorer notre capacité à formuler des recommandations personnalisées, qui sont appliquées au bulletin d'information sur les échanges de points Avion Récompenses, consulté par 1,3 million d'utilisateurs chaque mois. Cette personnalisation accrue a permis d'augmenter de façon marquée le nombre d'échanges, de réduire les coûts et d'accroître l'adoption des avantages proposés par le programme dans l'ensemble des catégories.

« L'application d'ATOM au programme Avion Récompenses a permis de simplifier nos offres et recommandations aux membres et de les personnaliser à plus grande échelle pour joindre un public intéressé », a déclaré Simon Maycock, premier vice-président, Fidélisation.

On étudie aussi la possibilité d'utiliser ATOM dans le cadre de divers produits et services de RBC, notamment en matière de détection des fraudes et de personnalisation numérique par l'entremise de nos modes de prestation en ligne et mobiles. North for Banking, la plateforme créée dans le cadre d'un partenariat continu entre RBC et Cohere, sera intégré aux modèles exclusifs dans le but d'accélérer la mise au point de solutions d'intelligence artificielle génératives sûres et efficaces à RBC.

« RBC est convaincue que l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer les capacités d'une banque, a déclaré Bruce Ross, chef de groupe, Technologie et exploitation, RBC. C'est pourquoi nous avons consacré la dernière décennie à investir dans les talents en intelligence artificielle, à élaborer des modèles et à organiser nos données dans un environnement opérationnel sûr et solide. Nous pouvons à présent tirer parti des données et renseignements pertinents pour comprendre les besoins de nos clients et leur offrir une expérience exceptionnelle. »

