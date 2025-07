Le Programme de prêts accélérateurs d'entreprises de BDC soutient la croissance et la résilience des petites et moyennes entreprises du Canada

TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui sa participation au Programme de prêts accélérateurs d'entreprises de la Banque de développement du Canada (BDC), une solution novatrice à l'intention des petites et moyennes entreprises ayant besoin de financement pour faire prospérer leurs affaires.

Par l'intermédiaire du Programme de prêts accélérateurs d'entreprises de BDC, RBC fournira aux entreprises canadiennes admissibles des prêts garantis par BDC pouvant atteindre 500 000 $. Offert aux entreprises en exploitation depuis plus de 12 mois qui affichent des revenus de moins de 10 millions de dollars, ce programme accroît l'accès au financement aux entreprises qui ne sont pas admissibles au crédit traditionnel. Les fonds peuvent servir à financer les besoins en matière de flux de trésorerie d'exploitation.

« Grâce au Programme de prêts accélérateurs d'entreprises, nous donnons à un plus grand nombre d'entrepreneurs les moyens financiers de concrétiser leurs idées et de bâtir des entreprises viables », a déclaré Niranjan Vivekanandan, vice-président directeur et chef de l'exploitation, Services bancaires aux entreprises, RBC. « Nous sommes fiers de collaborer avec BDC à une solution de financement inclusive et accessible qui soutient la résilience à long terme des entreprises dans un contexte économique en évolution. »

Cette collaboration reflète l'engagement de RBC à soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. RBC offre une gamme de solutions, de produits de financement et de conseils adaptés aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises du Canada, notamment Au-delà des services bancaires qui va au-delà des services bancaires traditionnels. En 2025 et pour une quatrième année consécutive, RBC a été désignée Meilleure banque de services à la PME au Canada et en Amérique du Nord par Global Finance.

« Nous sommes ravis que RBC se joigne à nos partenaires de confiance en matière de services bancaires aux collectivités afin de nous permettre de joindre plus d'entrepreneurs à la recherche de financement pour faire prospérer leur entreprise, a dit Miguel Barrias, chef de la direction du financement collaboratif et de l'impact, BDC. L'entrepreneuriat doit toujours être cultivé, et c'est ce que nous faisons. »

Vous obtiendrez des renseignements complémentaires sur le Programme de prêts accélérateurs d'entreprises de BDC et sur la marche à suivre pour faire une demande, cliquez Programme de prêt accélérateur à l'entreprise RBC.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec

Lauren Ng, Communications, RBC

SOURCE RBC Banque Royale