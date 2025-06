Des dons totalisant 10 millions de dollars à l'échelle mondiale seront versés, y compris par l'intermédiaire du programme de jumelage des dons des employés, pour soutenir la sécurité alimentaire des collectivités

TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre de leur lutte contre les inégalités sociales croissantes, RBC, RBC Fondation® et RBC Fondation - É.-U. ont annoncé un engagement de 10 millions de dollars à l'échelle mondiale pour soutenir les organismes qui combattent l'insécurité alimentaire. Conformément à son cadre de la raison d'être, RBC veut soutenir les occasions de prospérité inclusives et améliorer le bien-être et la résilience des collectivités. Le don annoncé fait partie d'un investissement de 2 milliards de dollars dans la collectivité d'ici 2035.

« Renforcer les collectivités est au cœur de tout ce que nous faisons. Les temps actuels sont difficiles, d'où l'importance du rôle que nous sommes déterminés à jouer pour répondre aux besoins communautaires, a déclaré Andrea Barrack, première vice-présidente, Impact et développement durable, RBC. La sécurité alimentaire est essentielle à la prospérité d'une collectivité et les besoins pour l'assurer sont croissants. Il est donc nécessaire de mettre en place un éventail élargi de solutions qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et anticipent ceux de demain, qu'il s'agisse de stockage, d'approvisionnement et de distribution d'aliments, de soutien à la collectivité ou d'innovation agricole. »

Les employés RBC soutiennent depuis longtemps leurs collectivités en offrant bénévolement du temps, des compétences et d'autres ressources. Pour soutenir l'engagement de RBC à lutter contre l'insécurité alimentaire, les employés peuvent également participer à des programmes internes de jumelage de leurs dons et faire du bénévolat auprès d'organismes œuvrant pour la sécurité alimentaire.

Les organismes bénéficiaires sont situés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et on compte parmi ceux-ci la Fondation communautaire d'Ottawa, les Banques alimentaires Canada, Food Banks Saskatchewan, Fresh Routes, Harvest Manitoba, World Central Kitchen, et FareShare UK.

« Une crise de la sécurité alimentaire sévit au Canada. Pour y remédier, un changement systémique à l'échelle des collectivités est nécessaire. En partenariat avec la Fondation communautaire d'Ottawa, l'investissement de RBC a permis de lancer des initiatives à long terme durables et résilientes dans les collectivités du Canada. Le projet initial mené en partenariat avec La mission d'Ottawa permet de cultiver des légumes dans le cadre de ses programmes alimentaires et offre aux membres de la collectivité une formation pratique en agriculture. D'autres collectivités canadiennes s'inspirent de ce projet pour favoriser la collaboration entre les secteurs public et privé et les collectivités afin d'obtenir des résultats concrets et de renforcer leur résilience », a expliqué Corey Ellis, cofondateur et chef de la direction de Growcer.

Ces investissements communautaires uniques et pluriannuels arrivent à un moment où les organismes caritatifs et sans but lucratif ont plus que jamais besoin de soutien. Selon Feed Opportunity, 8,7 millions de Canadiens ont vécu une situation d'insécurité alimentaire en 2023, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente. Ce financement s'inscrit également dans le cadre des efforts plus larges déployés par RBC pour soutenir les occasions de prospérité inclusives, y compris le bien-être financier et le perfectionnement des aptitudes.

