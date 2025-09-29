L'ÉQUIPE ÉCONOMIQUE EST EN PLACE

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - À la suite du remaniement ministériel de l'automne 2025, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et ses collègues ministres MM. Samuel Poulin et Éric Girard précisent les mandats de l'équipe économique du gouvernement du Québec.

Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, se voit confier les mandats suivants :

le commerce intérieur;

l'allègement réglementaire;

l'achat local;

les boissons alcoolisées;

l'entrepreneuriat, le repreneuriat et l'aide aux petites et moyennes entreprises.

Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Girard, sera chargé :

du développement économique régional;

de l'entrepreneuriat collectif;

des zones d'innovation.

La ministre Christine Fréchette tient ainsi la responsabilité des autres volets du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, soit :

l'énergie;

les industries stratégiques et les projets économiques majeurs, dont la filière batterie, l'aérospatiale, l'aluminium et les sciences de la vie;

les fonds de capital d'investissement;

les sciences, la recherche et l'innovation;

l'intelligence artificielle et son développement responsable.

Enfin, rappelons que les adjoints et adjointes parlementaires ci-après viennent appuyer les ministres dans leurs fonctions :

Louis-Charles Thouin, adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie;

Céline Haytayan, adjointe parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation);

Chantale Jeannotte, adjointe parlementaire du ministre délégué au Développement économique régional;

Geneviève Hébert, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises).

Citations :

« Je suis honorée de poursuivre ce mandat à la tête du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, un pilier stratégique pour le développement du Québec. Les dossiers de l'énergie, des industries stratégiques, de l'innovation et de l'intelligence artificielle sont plus que jamais au cœur de notre avenir économique. Je me réjouis de pouvoir compter sur l'appui solide de mes collègues Samuel Poulin et Éric Girard, dont les mandats complémentaires renforceront les retombées de notre action gouvernementale. Ensemble, nous formons une équipe soudée et déterminée à livrer des résultats concrets à la population québécoise. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Les PME jouent un rôle majeur dans la vitalité socioéconomique de nos régions et de nos communautés partout au Québec. J'entends travailler à leur donner la force et les leviers nécessaires à l'atteinte de leur succès, tout en allégeant leur fardeau administratif. La tâche est grande, mais nous avons la volonté et l'expertise pour l'accomplir haut la main! »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Le développement économique régional est déjà au cœur de mes convictions comme député. Des régions prospères sont synonymes de réussite pour tout le Québec. C'est un mandat qui se réalise de concert avec les intervenants du milieu et les partenaires de tous horizons. Je remercie le premier ministre pour sa confiance. J'ai commencé ce défi avec beaucoup d'humilité et d'enthousiasme, et je compte poursuivre sur la même voie! »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

