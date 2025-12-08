Élargissement des heures d'ouverture d'établissements commerciaux - Une étape de plus pour donner davantage de liberté aux entrepreneurs

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, annonce que le gouvernement du Québec compte élargir son projet pilote visant à prolonger les heures d'ouverture de certains établissements commerciaux qui proposent des produits en vente au détail.

Davantage de flexibilité pour nos PME

Présentement, un projet pilote entré en vigueur en octobre dernier à Gatineau, à Laval et à Saint-Georges permet aux commerces non alimentaires (magasins, boutiques, quincailleries, points de vente, marchés et autres), sur une base volontaire, d'ouvrir leurs portes au public jusqu'à 20 h les samedis et dimanches, et ce, pour une période d'un an.

Avec l'élargissement proposé, le gouvernement souhaite offrir aux commerces non alimentaires dans toutes les municipalités québécoises la possibilité, toujours sur une base volontaire, d'ouvrir leurs portes au public de 6 h à 21 h du lundi au dimanche, excluant les jours fériés.

Rappelons que le Québec est l'un des seuls endroits en Amérique du Nord à légiférer sur les heures d'ouverture et qu'il s'agit d'une étape importante pour donner le choix aux commerçants. Un projet de règlement sera publié pour consultation dès le 10 décembre pour une période de 45 jours, afin de recueillir les commentaires de toutes les parties intéressées.

Citations :

« Il faut s'enlever du chemin des entrepreneurs. Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord à mettre des barrières sur les heures d'ouverture des commerces. Plusieurs de nos entrepreneurs souhaitaient se prévaloir de la flexibilité du projet pilote, et j'annonce aujourd'hui notre intention de l'élargir partout au Québec. Avec Shein et Temu, les entreprises d'ici doivent avoir la marge de manœuvre nécessaire pour être davantage en contact avec leur clientèle. C'est une liberté de plus et un geste fort en matière de déréglementation. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Le secteur québécois du commerce de détail représente 6 % du PIB du Québec et près d'un demi-million d'emplois. Il a permis à de petits commerçants d'ici de devenir des géants nationaux et internationaux. L'initiative que notre gouvernement propose permettra aux détaillants qui le désirent d'offrir leurs produits selon un horaire plus flexible et adapté à leur réalité. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

Faits saillants :

Le public et les parties prenantes auront 45 jours pour commenter le projet de règlement publié dans la Gazette officielle du Québec à compter du 10 décembre.

à compter du 10 décembre. Les établissements d'alimentation, les pharmacies et certains commerces qui bénéficient d'une exemption à la loi ne sont pas visés par le projet pilote proposé.

Le projet de règlement ne mettra pas un terme au projet pilote sur l'élargissement des heures d'ouverture des boutiques érotiques, qui suit son cours.

