Vision économique du Québec - UN PREMIER CONTRAT MAJEUR EN DÉFENSE POUR UNE ENTREPRISE D'ICI

MISSISSAUGA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, est fière d'annoncer que Bombardier, fleuron québécois de l'aérospatiale, a obtenu le tout premier contrat majeur en défense du gouvernement fédéral. Ce contrat, d'une valeur de 753 millions de dollars, prévoit que près de la moitié des investissements seront réalisés au Québec.

Pour l'occasion, la ministre était aux côtés de l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État à l'Approvisionnement en matière de défense, ainsi que de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État aux Petites Entreprises et au Tourisme.

Le contrat fédéral porte sur l'acquisition de six avions Global 6500, dont l'assemblage de certains composants et la finition s'effectueront à Montréal. Au total, pour la construction des six avions, ce sont 900 emplois qui seront soutenus à l'échelle du pays, dont près de la moitié au Québec. Le programme des Global 6500 soutient plus de 3 700 emplois au Canada, dont plus de 1 700 au Québec.

Alors que le gouvernement du Québec a réaffirmé son intention de développer le secteur de la défense, notamment dans le cadre de sa vision économique dévoilée en novembre dernier, cette annonce illustre le potentiel important de retombées économiques pour les entreprises d'ici.

Le Québec bénéficiera de retombées économiques de près de 50 % des activités de fabrication de ces avions, lesquelles généreront des occasions d'affaires pour 27 entreprises, dont plusieurs sont des PME, réparties dans toutes les régions. Ces entreprises jouent un rôle central dans les chaînes d'approvisionnement.

Rappelons que la ministre Fréchette a récemment demandé à Investissement Québec d'apporter des modifications aux conditions de ses programmes afin de pouvoir soutenir des projets liés à l'industrie de la défense, ce qui était impossible auparavant.

« Bombardier, c'est une grande fierté québécoise. Ce contrat du gouvernement fédéral confirme qu'au Québec, nous sommes des leaders dans des domaines stratégiques, comme l'aérospatiale. Avec un secteur de la défense en pleine expansion, nos entreprises disposent d'atouts uniques pour obtenir leur juste part des contrats. Comme gouvernement, notre priorité est de collaborer avec nos partenaires afin de maximiser les retombées pour le Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Nos PME, c'est le cœur de notre économie et le poumon économique de nos régions. Grâce au contrat annoncé aujourd'hui, Bombardier collaborera avec 27 entreprises, dont la plupart sont des PME, partout au Québec. Nos chaînes d'approvisionnement sont intimement liées, particulièrement dans le secteur de la défense. L'annonce d'aujourd'hui marque le début de l'essor d'une nouvelle industrie au Québec, avec des retombées considérables pour nos petites et moyennes entreprises. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Bombardier est un pilier du secteur aérospatial du Québec et du Canada. Ce contrat fournira l'avion polyvalent dont les Forces armées canadiennes ont besoin, tout en créant des centaines d'emplois bien rémunérés et en stimulant notre économie. Avec l'Agence de l'investissement pour la défense, nous continuerons à rationaliser les approvisionnements et à tirer parti de l'expertise québécoise et canadienne afin de garantir que nos Forces sont prêtes pour toutes les missions. »

L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État à l'Approvisionnement en matière de défense

« L'avion Global 6500 est un produit de calibre mondial fabriqué au Canada qui offre la polyvalence nécessaire pour effectuer de multiples missions, ce qui en fait une solution de choix pour les gouvernements du monde entier. Aujourd'hui, les quelque 12 000 Canadiennes et Canadiens qui travaillent chez Bombardier, et tout particulièrement nos 10 000 employées et employés au Québec, peuvent être très fiers de savoir que cet avion servira désormais leur pays. »

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier

