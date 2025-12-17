Mont-Sainte-Anne : Québec reprend la propriété du secteur est

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Martin Soucy, annoncent que la Sépaq a finalisé et conclu avec Station Mont-Sainte-Anne (SMSA) les ententes en vue de la reprise complète de la propriété et de l'exploitation du secteur est à partir d'avril 2026.

La Sépaq et SMSA ont donc officiellement mis fin à leur litige juridique. Cette entente fait en sorte que la Sépaq devient l'unique propriétaire du secteur est et a obtenu les droits d'exploitation des activités de plein air du secteur où il est possible de pratiquer le ski de fond, le vélo de montagne et le camping.

Par ailleurs, le gouvernement prend acte de la décision de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) qui permet la reprise des activités. Cela dit, la confiance du gouvernement à l'égard de l'entreprise Resorts of the Canadian Rockies (RCR) a été grandement ébranlée. À l'heure actuelle, nous n'excluons aucun scénario. Notre priorité est d'assurer la poursuite de la saison de ski et de penser au développement futur, mais aussi de garantir la sécurité des utilisateurs et utilisatrices. Nous suivrons la situation de très près. L'entreprise devra nous présenter très rapidement son plan d'investissement. L'entente avec RCR prévoit également que la RBQ réalisera une surveillance régulière.

Rappelons que le projet de modernisation du Mont-Saint-Anne doit notamment servir à installer de nouvelles remontées mécaniques et à apporter différentes améliorations à l'ensemble du domaine skiable. En plus de recevoir 50 millions de dollars de prêts du gouvernement du Québec, RCR devra investir 50 millions dans le projet. Les prêts du gouvernement du Québec étaient, entre autres, conditionnels à la signature de l'entente annoncée aujourd'hui afin que la Sépaq reprennent le pourtour est.

Citations :

« Aujourd'hui, nous pouvons reprendre notre souffle, la saison peut se poursuivre. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les commerçants et les skieurs et pour l'économie régionale. La reprise du secteur est par la Sépaq est une avancée majeure, qui était attendue par l'ensemble des acteurs régionaux. Toutefois, je suis conscient de l'insécurité que soulève la situation liée au Mont-Saint-Anne. Le lien de confiance entre RCR et le milieu a été ébranlé. Comme le premier ministre l'a réitéré ce matin, à l'heure actuelle, nous n'excluons aucun scénario. »

Jean-François Simard, ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous saluons la reprise du secteur est par la Sépaq. Grâce à cette prise en charge, la poursuite des activités telles que le ski de fond, le vélo de montagne cross-country et le camping pourra se faire selon le modèle exemplaire de savoir-faire qu'on trouve au sein de ses autres établissements et qui est apprécié par les amateurs de plein air. Cette décision garantit la pérennité de ces activités chères à la population et ouvre la voie à un développement harmonieux et durable pour le secteur est. ».

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Dans le contexte actuel, il est essentiel que les engagements pris par RCR soient respectés et que les investissements annoncés de 50 M$ se traduisent concrètement sur le terrain. Avec Investissement Québec, nous nous assurerons du respect de l'entente globale de financement en continuant de rencontrer l'entreprise sur une base régulière. À notre demande, un plan d'investissement sera d'ailleurs publié par RCR prochainement afin d'offrir une plus grande prévisibilité et un cadre clair pour le développement du Mont-Sainte-Anne. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« C'est une excellente nouvelle pour les sportifs, pour l'industrie touristique et pour les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré. La communauté souhaitait depuis longtemps que la Sépaq reprenne le pourtour du Mont-Sainte-Anne et les activités qui sont essentielles à la vie économique de notre milieu. Je suis très heureuse de cette avancée et je tiens à ce que la communauté soit pleinement impliquée dans cette transition afin que ce changement se fasse dans l'intérêt de la région et de ceux qui la font vivre. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« La Sépaq est satisfaite d'avoir conclu ces ententes avec Station Mont-Sainte-Anne pour assurer l'avenir du secteur est. Le travail ne fait que commencer pour réaliser la vision que nous avons proposée au terme de nos consultations avec les partenaires du milieu régional. Au cours des prochains mois, nous travaillerons de concert avec les membres de la table d'harmonisation et d'autres partenaires pour terminer le plan directeur et établir un modèle d'affaires viable et autonome pour le secteur est. Nous sommes convaincus que ce sera bénéfique pour la clientèle ainsi que pour l'attractivité et le développement des activités de plein air dans la région. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

