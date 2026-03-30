Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 31 mars 2026

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 31 mars 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante en matière d'énergie

Heure : 13 h 00

Lieu : Beaupré

Mêlée de presse

Heure : 13 h 50

Lieu : Beaupré

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre de la Stratégie maritime, ainsi que député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, par le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency, M. Jean-François Simard, ainsi que par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]