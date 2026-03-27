INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le développement technologique au Québec

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le ministre des Finances et président du Comité ministériel de l'économie et de l'environnement, M. Eric Girard, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation), Mme Céline Haytayan, invitent les représentants des médias à une annonce gouvernementale majeure concernant Technologies Luqia.

Date : Le 30 mars 2026



Heure : 13 h 30



Endroit : Montréal

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, Courriel : [email protected]; Amelia Bennatia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 294-2806, Courriel : [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et ministre responsable de la Métropole, et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]