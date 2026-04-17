Québec vient en aide aux acheteurs d'une première habitation

QUÉBEC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Dans un contexte où la hausse du coût de la vie continue de mettre une pression importante sur les finances des Québécoises et des Québécois, et où l'accès à la propriété devient un défi grandissant, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, annonce aujourd'hui que le gouvernement du Québec remboursera une part importante des droits de mutation immobilière (aussi appelés « taxe de bienvenue ») pour les premiers acheteurs. Il s'agit du premier geste concret que pose la nouvelle première ministre pour soutenir les familles québécoises et remettre de l'argent dans leur portefeuille.

Le gouvernement remboursera ainsi jusqu'à 5 875 $ des droits de mutation payés pour une première habitation, et ce, rétroactivement en date du 1er janvier 2026. Ce remboursement se fera par l'entremise d'un nouveau crédit d'impôt remboursable pour l'accès à la propriété et, afin que les Québécois puissent bénéficier rapidement du soutien dont ils ont besoin, il est prévu que les versements débuteront dès l'automne prochain.

Concrètement, les premiers acheteurs auront droit au plein remboursement des premiers 5 000 $ payés en droit de mutation et à 25 % des droits qui excèdent ce montant, ce qui pourrait représenter un remboursement additionnel de 875 $.

En tout, cette mesure, qui vise les maisons valant moins d'un million de dollars, permettra d'alléger le fardeau financier d'environ 38 000 ménages lors de l'achat de leur première habitation.

Cette nouvelle mesure s'ajoute aux outils déjà en place pour soutenir les premiers acheteurs et renforcer l'accès à la propriété, notamment le crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation pouvant atteindre 1 400 $, le régime d'accession à la propriété (RAP) et le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

Pour l'occasion, la première ministre était accompagnée du ministre des Finances, M. Eric Girard, de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Caroline Proulx, du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, de la députée de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan ainsi quede la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz.

Citations :

« Je me suis engagée à agir rapidement pour aider les Québécoises et les Québécois qui font face à une augmentation constante du coût de la vie. Ces dernières années, le prix des maisons a grandement augmenté. Il a d'ailleurs plus que doublé en seulement dix ans. Comme société, on ne peut pas accepter ça. Avec cette annonce, je suis convaincue que plus de jeunes vont pouvoir devenir propriétaires, et améliorer leur sort. L'avenir de notre nation passe beaucoup par les jeunes, et si on veut bâtir l'avenir du Québec, ils doivent avoir confiance en leur avenir. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« L'accès à la propriété demeure une aspiration importante pour de nombreux ménages, mais les coûts associés à l'achat, notamment les droits de mutation, peuvent représenter un frein significatif. La mesure annoncée aujourd'hui vise à alléger ce fardeau financier et à créer des conditions plus favorables pour permettre à davantage de Québécois, en particulier les jeunes familles, de franchir cette étape clé et d'investir dans leur avenir. »

Eric Girard, ministre des Finances

Faits saillants :

La mise en place du crédit d'impôt remboursable pour l'accès à la propriété permettra de rembourser jusqu'à 5 875 $ du droit de mutation payé par les premiers acheteurs, soit : 100 % des premiers 5 000 $ en droits de mutation (pour une aide de 5 000 $); 25 % des 3 500 $ de droits qui excèdent cette première tranche de 5 000 $ (aide additionnelle de 875 $).

permettra de rembourser jusqu'à 5 875 $ du droit de mutation payé par les premiers acheteurs, soit : Le crédit d'impôt est réduit progressivement lorsque la valeur de l'habitation dépasse 750 000 $, jusqu'à devenir nul lorsque la valeur atteint 1,0 M$.

Le coût de la mesure est de plus 140 M$ par année. Elle bénéficiera à 38 000 premiers acheteurs annuellement, pour une aide moyenne d'environ 3 700 $ par ménage.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected] ; Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 294-2806, [email protected] ; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382