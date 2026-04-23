Modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Le gouvernement Fréchette agit pour livrer HMR

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, annonce que le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont franchit aujourd'hui une nouvelle étape vers sa réalisation, avec le lancement de nouveaux travaux préparatoires, l'acquisition de terrains essentiels à la suite du projet et l'approbation du budget nécessaire pour achever les plans et devis, afin d'accueillir les premiers patients en 2036. En confirmant aujourd'hui une somme de plus de 700 millions de dollars, le gouvernement Fréchette respecte ainsi son engagement à offrir à la population et au personnel de la santé des installations à la hauteur de leurs besoins dans la région de Montréal et ses couronnes.

Pour l'occasion, la première ministre du Québec était accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de la ministre responsable de de l'Habitation, Mme Karine Boivin-Roy, ainsi que du président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, M. Jean-François Fortin-Verreault.

Le gouvernement investit donc près de 400 millions de dollars pour faire avancer le projet dès maintenant avec :

l'acquisition de trois terrains stratégiques à proximité de l'hôpital, une étape essentielle pour permettre la construction du futur pavillon;

la relocalisation des infrastructures essentielles (aqueduc, égouts, électricité, télécommunications) afin de préparer le site sans perturber les soins;

l'aménagement des raccordements et la construction d'une portion du tunnel reliant les bâtiments actuels et futurs;

le lancement de la construction d'un nouveau stationnement étagé de plus de 1 000 places pour améliorer l'accès pour les patients et le personnel.

Un appel d'offres qui officialisera le début de ces travaux préparatoires sera lancé en mai.

Les moyens nécessaires pour livrer le projet

En plus de ces travaux préparatoires, le gouvernement confirme une enveloppe globale de plus de 300 millions supplémentaires pour terminer la mise en place du bureau de projet, qui doit conclure l'étape de conception du nouvel hôpital, puis élaborer les plans et devis détaillés. Les équipes du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal peuvent ainsi poursuivre la conception du futur hôpital afin d'accueillir les premiers patients en 2036, comme prévu.

Le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont constitue un investissement majeur pour améliorer les soins et répondre aux besoins de la population pour certains soins hautement spécialisés, notamment en oncologie et en thérapie cellulaire, en néphrologie et en ophtalmologie. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans le grand rattrapage entrepris par le gouvernement dans le maintien de ses infrastructures.

Citations

« Je connais bien le projet de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Aujourd'hui, c'est du concret. Chaque étape nous rapproche d'un hôpital moderne et de grande qualité, à la hauteur de ce que les Québécois méritent. Pendant trop longtemps, nos infrastructures ont été mises de côté. Dorénavant, on rattrape le temps perdu, notamment dans nos hôpitaux, en se donnant les moyens nécessaires pour que les projets avancent. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Nous voulons garder le plein contrôle de ce chantier majeur et nous assurer qu'il avance au rythme requis, sans relâchement. Nous franchissons aujourd'hui une étape importante en confirmant les sommes nécessaires à la poursuite de ce projet majeur pour les patients et le personnel. D'ailleurs, nous lancerons le premier appel d'offres dans les prochaines semaines. Je remercie toutes les équipes qui se sont mobilisées pour ce projet et je salue leur détermination et leur engagement. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous confirmons aujourd'hui près de 400 millions de dollars prévus dès cette année au Plan québécois des Infrastructures pour la réalisation de travaux préparatoires essentiels, en plus de 300 millions pour la poursuite de l'élaboration des plans et devis. Ces investissements permettent de poser les bases du futur hôpital et de faire avancer concrètement le projet, au bénéfice des patients québécois.»

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Depuis le début, nous avons fait le choix d'y croire et d'agir et nous n'avons jamais dévié de cet engagement. Chaque jour, nous travaillons concrètement à faire avancer ce projet prioritaire pour l'est de Montréal. Les avancées annoncées aujourd'hui démontrent que le travail porte fruit : le projet progresse dans la bonne direction, avec un suivi serré du gouvernement et une mobilisation claire de toutes les équipes pour maintenir le rythme. Pour la population, c'est un signal clair que les choses avancent, et qu'elles avancent pour vrai, pour l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la région de Montréal

« Je tiens à saluer l'engagement du gouvernement à maintenir ce projet au sommet des priorités. Pour la population et pour les équipes sur le terrain, c'est un signal fort que le chantier est bien encadré et que nous visons des résultats rapides et durables. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Ces nouvelles autorisations constituent une avancée déterminante. Elles permettent de poursuivre concrètement le cœur du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve‑Rosemont afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs des dizaines de milliers d'usagers d'ici et de partout au Québec qui, chaque année, y reçoivent des soins d'exception. Ce projet porteur renforcera le rôle névralgique de l'hôpital, tout en offrant un environnement de travail et d'apprentissage stimulant, propice à la formation de la relève de demain, à l'attraction, à la mobilisation et à la rétention des talents essentiels. »

Jean-François Fortin Verreault, PDG du CIUSSS de l'Est‑de‑l'Île‑de‑Montréal

Faits saillants

Le projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont bonifiera grandement l'offre de soins aux patients. Il inclut, à terme, la construction et l'aménagement des unités suivantes :

l'ensemble des unités de soins et de soins intensifs, pour un total de 720 lits en chambre individuelle, en plus de 26 lits pour les bébés;



les blocs et les secteurs connexes;



l'imagerie médicale;



les laboratoires;



l'animalerie du secteur de la recherche;



tous les services de soutien.

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un haut lieu de développement de la recherche et du savoir, ainsi qu'un acteur majeur dans la formation collégiale et universitaire des médecins et cliniciens qui assurent ensuite l'accessibilité des soins et des services partout au Québec.

Le projet d'aménagement intègre également un nouveau stationnement desservant l'hôpital qui comportera 1050 places et répondra à des critères écoresponsables.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected] ; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. :514 554-4170