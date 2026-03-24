L'homme politique et de lettres Honoré Beaugrand (1848-1906) est désigné personnage historique

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, désigne Honoré Beaugrand comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cet homme a notamment marqué le paysage culturel grâce à son recueil La Chasse-galerie, légendes canadiennes, mais son héritage est beaucoup plus vaste. Journaliste, éditorialiste, écrivain et homme politique, Honoré Beaugrand s'impose comme l'une des figures marquantes de la fin du XIXᵉ siècle.

Né le 24 mars 1848 dans la paroisse Saint-Joseph-de-Lanoraie, Honoré Beaugrand commence sa carrière dans les journaux francophones de la Nouvelle-Angleterre. En 1879, il fonde le quotidien La Patrie, dans lequel il promeut l'école obligatoire gratuite, le suffrage universel et la laïcité. Maire de Montréal de 1885 à 1887, son administration fait face à des crises majeures comme l'épidémie de variole et les manifestations contre la pendaison de Louis Riel. Honoré Beaugrand contribue également au patrimoine littéraire en consignant des légendes et des contes pour éviter qu'ils ne sombrent dans l'oubli. Occupant une place centrale dans le folklore québécois, son œuvre phare La Chasse-galerie raconte le périple d'un groupe de bûcherons de la vallée de la Gatineau rejoignant leurs proches à bord de canots volants le soir du réveillon.

En désignant Honoré Beaugrand, le ministre utilise les moyens à sa disposition pour mettre en valeur et perpétuer le souvenir d'une figure importante de l'histoire du Québec, dont les idées ont traversé les siècles. Cette annonce s'inscrit d'ailleurs dans une conjoncture symbolique, l'année 2026 marquant le 120ᵉ anniversaire de son décès.

Citations

« Je suis fier de désigner Honoré Beaugrand comme personnage historique. Par son œuvre marquante, il a profondément influencé l'histoire et l'imaginaire du Québec, notamment grâce à la célèbre légende de la chasse-galerie, qui a inspiré de nombreux films et chansons. Son engagement politique, la richesse de ses écrits ainsi que son travail de préservation de la tradition orale canadienne-française ont joué un rôle essentiel dans la construction du patrimoine culturel québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Encore aujourd'hui, l'héritage d'Honoré Beaugrand nous rejoint. À Montréal, son nom est déjà bien ancré dans notre paysage urbain, que ce soit à travers plusieurs rues ou encore une station de métro qui lui rendent hommage. Partout au Québec, son empreinte dépasse les lieux qui portent son nom : elle vit dans notre mémoire collective. Pour notre gouvernement, il est essentiel de reconnaître ces bâtisseurs de mémoire dont nous pouvons être fiers. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant

Depuis le début de son mandat en octobre 2022, le ministre a désigné 27 éléments du patrimoine québécois. De ce nombre, on compte 16 personnages historiques, incluant Honoré Beaugrand.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]