Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec appuie les Rendez-vous Québec cinéma

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent l'octroi de 458 000 $ aux Rendez-vous Québec cinéma qui se déroulent jusqu'au 30 avril 2026.

Les Rendez-vous Québec cinéma sont le plus grand festival de films québécois au monde. Son programme prévoit la diffusion de près de 200 films d'ici aux genres diversifiés qui sauront plaire à un vaste public, en plus de compter plusieurs événements gratuits. À travers ses nombreuses projections, le festival incite aussi au développement professionnel avec son volet PRO, qui vise à réunir les talents émergents et les cinéastes experts.

Citations

« Les Rendez-vous Québec cinéma sont un incontournable des festivals de films au Québec. L'événement propose une rencontre inoubliable qui souligne avec justesse le travail des cinéastes établis, comme ceux de la relève. J'invite chaleureusement le public à venir célébrer la grandeur de notre culture et le génie des nombreux talents qui la soutiennent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Au fil des ans, les Rendez-vous Québec cinéma sont devenus un événement clé pour les cinéphiles avides de découvrir des œuvres d'ici. Chaque année, ils font briller le savoir-faire de nos industries événementielle et culturelle. Grâce à des rendez-vous comme celui-ci, notre destination jouit d'une offre touristique diversifiée, ce qui contribue à son attractivité en plus de générer d'importantes retombées économiques pour nos régions. C'est donc avec une grande fierté que notre gouvernement s'associe à ce festival. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Les Rendez-vous Québec Cinéma renforcent la place de la Métropole comme carrefour majeur de création et de diffusion cinématographique. En réunissant talents établis et relève, l'événement stimule l'innovation, encourage la collaboration et ouvre des horizons pour le cinéma québécois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 245 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 113 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique, de même qu'aux principes du tourisme responsable et durable.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue des Rendez-vous Québec cinéma en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]