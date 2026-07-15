Conférence annuelle des ministres et des sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture Le ministre Martel fera valoir la contribution du Québec à l'avenir du secteur bioalimentaire canadien

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, participera à la conférence annuelle des ministres et des sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture du 15 au 17 juillet 2026, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. À cette occasion, il fera valoir les priorités du Québec et mettra de l'avant la contribution essentielle des entreprises bioalimentaires d'ici à l'avenir du secteur.

Avec 20 % du PIB agroalimentaire canadien, le Québec occupe une place incontournable dans ce secteur. Cette rencontre sera une occasion de renforcer la collaboration entre les gouvernements à l'aube du renouvellement du prochain cadre stratégique 2028-2033 et de saisir les possibilités qui s'offrent au secteur dans un contexte en évolution.

Le ministre profitera des discussions pour réitérer l'importance de protéger la gestion de l'offre, un modèle essentiel pour la stabilité des secteurs concernés, la vitalité des régions et la pérennité de nombreuses entreprises agricoles québécoises.

Il rappellera l'importance de soutenir le développement du secteur bioalimentaire québécois et de reconnaître les réalités propres à chaque province et territoire. C'est non seulement vrai en agriculture, mais également dans le domaine de l'aquaculture, avec l'importance donnée aux projets en milieu terrestre qui sont appelés à prendre un grand essor au cours des prochaines années et pour lesquels la participation financière du gouvernement fédéral est nécessaire.

Le ministre aura également l'occasion de rappeler au gouvernement fédéral qu'il s'attend à obtenir sa juste part des sommes annoncées par le premier ministre du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, et ce, dans le respect de ses compétences et de ses responsabilités.

Citations

« Je suis enthousiaste à l'idée de retrouver mes homologues du fédéral ainsi que des autres provinces et territoires pour échanger sur les grands enjeux qui touchent notre secteur. Cette rencontre est une excellente occasion de faire entendre la voix du Québec et de mettre en valeur la force de notre agriculture et de nos entreprises bioalimentaires. Le Québec a beaucoup à apporter aux discussions sur le commerce intérieur et international, la gestion des risques de l'entreprise, la santé animale et le développement de nouvelles filières, comme l'aquaculture terrestre. Je compte également poursuivre nos démarches pour défendre avec vigueur les intérêts de nos producteurs et de nos transformateurs, notamment en ce qui concerne la gestion de l'offre. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le secteur bioalimentaire est un moteur économique majeur pour le Québec et un pilier de la vitalité de nos régions. Cette rencontre est une occasion importante de faire entendre la voix du Québec et de faire valoir ses priorités auprès de nos partenaires. Nous continuerons de défendre nos compétences, de protéger les intérêts de nos producteurs et de nos transformateurs et de revendiquer un financement fédéral équitable, qui reflète pleinement la contribution du Québec à l'économie canadienne. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

Faits saillants

Les ministres échangeront notamment sur l'accroissement du commerce intérieur des denrées alimentaires, la réduction des formalités administratives ainsi que la santé animale et la préparation aux maladies animales.

Ils examineront également les moyens de renforcer le soutien au secteur avec des programmes de gestion des risques de l'entreprise plus équitables et mieux adaptés aux besoins.

Le Québec entend poursuivre ses efforts pour soutenir le développement durable et la compétitivité de son secteur bioalimentaire, un pilier de son économie et de l'occupation de son territoire.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]