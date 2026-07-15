Partenariat avec l'Association Restauration Québec - Le gouvernement du Québec lance une démarche structurante pour faire du tourisme gourmand un pilier de son offre touristique

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une démarche structurante visant à faire du tourisme gourmand l'une des grandes priorités du développement touristique au Québec. Comme premier geste concret de cette démarche, le ministère du Tourisme accorde un soutien financier à l'Association Restauration Québec (ARQ) en vue de mieux comprendre, définir et cartographier la restauration touristique gourmande partout au Québec et ainsi guider les prochaines actions.

À l'image de plusieurs grandes destinations internationales, le Québec souhaite faire de son identité culinaire un levier de développement touristique. En mettant davantage en valeur le savoir-faire de ses restaurateurs, de ses producteurs et de ses artisans, il permettra aux visiteurs de vivre des expériences culinaires uniques dans toutes les régions et renforcera sa réputation comme destination gastronomique de calibre international.

Grâce à un soutien de 33 075 $ accordé à l'ARQ, des consultations seront menées auprès de restaurateurs, de producteurs, d'acteurs touristiques et de partenaires régionaux pour brosser un portrait clair de la restauration touristique gourmande au Québec. Cette démarche permettra d'identifier les meilleures pratiques, les besoins du milieu et les occasions de développement afin de mieux intégrer ces expériences au cœur de l'offre touristique québécoise.

Cette première étape sera également réalisée en étroite collaboration avec les acteurs du secteur pour bâtir une vision commune et faire émerger un modèle adapté aux réalités de toutes les régions du Québec. L'ARQ réalisera ce projet avec la collaboration de partenaires engagés dans le développement du tourisme gourmand, dont l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec (AATGQ) et la Société du réseau Économusée (SRE).

Citations :

« Le tourisme gourmand représente une formidable occasion de faire découvrir le Québec autrement. Nos restaurateurs, nos producteurs et nos artisans donnent vie à des expériences uniques qui méritent d'être davantage reconnues. Notre objectif est de mieux faire rayonner cette richesse partout sur notre territoire, et de contribuer ainsi à attirer encore plus de visiteurs dans nos restaurants et nos entreprises d'agrotourisme. La démarche que nous lançons aujourd'hui constitue la première pierre de cette ambition collective. Je suis fière de cette collaboration avec l'ARQ, qui marque une nouvelle étape dans notre volonté de développer ce secteur clé de notre industrie touristique qu'est le tourisme gourmand. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Les produits du Québec sont au cœur de notre identité et de nos régions. Chaque fois qu'un visiteur choisit un restaurant qui met en valeur les aliments d'ici, il découvre le savoir-faire de nos producteurs agricoles, de nos pêcheurs et de nos transformateurs. Cette initiative aidera à mieux faire connaître la richesse de notre offre bioalimentaire et à faire du tourisme gourmand un moteur de développement pour l'ensemble du Québec. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Depuis de nombreuses années, l'ARQ croit profondément que la restauration contribue à l'expérience touristique globale des voyageurs. Le Québec et ses régions attirent les touristes par leur identité culinaire, leur terroir et leurs restaurants de renommée. C'est pourquoi il est important de mieux préciser ce qu'est la restauration touristique gourmande afin de développer ce secteur et de faire rayonner encore davantage le Québec et ses régions. L'ARQ est heureuse de piloter ce projet fédérateur, qui sera réalisé en collaboration avec d'autres partenaires du milieu et tient, par ailleurs, à remercier la ministre du Tourisme pour sa confiance. »

Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ

Faits saillants :

Le tourisme gourmand est un secteur identifié comme une filière à haut potentiel dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030.

L'ARQ tiendra des ateliers dans diverses régions du Québec avec des acteurs de plusieurs milieux (tourisme, restauration, municipal, etc.) selon les objectifs suivants : mieux définir ce qu'est une restauration touristique gourmande; expliquer les modèles d'affaires qui la distinguent; identifier les conditions de succès de la restauration touristique gourmande; préciser les besoins des restaurants pour s'inscrire dans les modèles d'affaires les plus porteurs de la restauration touristique gourmande; cartographier, par région touristique, les restaurants au profil gourmand, afin notamment de mieux comprendre leur répartition sur le territoire québécois.

Selon une étude de l'AATGQ : 73 % des touristes d'agrément ayant répondu à un sondage ont affirmé que leur voyage ou leur excursion était motivé principalement ou en partie par des activités d'agrotourisme ou de tourisme gourmand; pour 2026, 84 % des répondants prévoyaient faire une activité en lien avec le tourisme gourmand au Québec.

Avec le même objectif de contribuer au développement du tourisme gourmand, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a octroyé 3 millions de dollars à La Table Ronde pour soutenir des projets structurants dans le secteur québécois de la gastronomie.

L'AATGQ et la SRE sont soutenues par le ministère du Tourisme pour développer le secteur, accompagner les entreprises et développer l'expertise et l'acquisition de connaissances.

L'ARQ est le plus important regroupement de restauratrices et restaurateurs au Québec, réunissant près de 5 300 membres. Elle a pour mission de leur fournir des services complets d'information, de formation, de rabais, d'assurances et de représentation gouvernementale.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Martin Vézina, Vice-président aux affaires publiques et gouvernementales, Association Restauration Québec, 514 527-9801, poste 225, [email protected]