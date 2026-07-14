Soutien au secteur de la transformation alimentaire - Québec investit pour améliorer la qualité nutritive des aliments transformés

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce le renouvellement du programme Alimentation santé, qui vise à améliorer la qualité de l'offre d'aliments offerts aux consommateurs québécois. Le programme soutient les entreprises bioalimentaires dans le développement de nouveaux aliments transformés et l'amélioration de produits existants afin d'en bonifier la qualité nutritive.

Il appuie notamment des projets visant à réduire la teneur en sucre, en sodium ou en gras saturés des aliments transformés au Québec.

Il accompagne également les organisations qui souhaitent mettre en œuvre des initiatives structurantes favorisant la mobilisation des acteurs du secteur, le maillage, le transfert de connaissances ainsi que le développement d'outils contribuant à l'amélioration de l'offre alimentaire.

Le programme se décline en trois volets :

Volet 1 - Études diagnostiques ( dépôt en continu jusqu'au 31 mars 2029 ou jusqu'à l'épuisement des fonds )

) Volet 2 - Développement et amélioration des aliments ( dépôt en continu jusqu'au 31 mars 2029 ou jusqu'à l'épuisement des fonds )

) Volet 3 - Activités et projets structurants (appel de projets débutant le 17 août et se terminant le 23 octobre 2026)

Faits saillants

Les entreprises pourront obtenir un financement couvrant jusqu'à 70 % des dépenses admissibles de leur projet : Entreprises : jusqu'à 250 000 $ pour les volets 1 et 2 combinés; Organisations (établissement de recherche, regroupement d'entreprises, centre de diffusion, coopérative, etc.) : jusqu'à 300 000 $ par année pour le volet 3.

Le programme Alimentation santé s'inscrit dans les objectifs de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions ainsi que dans la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035.

Liens connexes

Programme Alimentation santé

Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions

Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]