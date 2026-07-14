Agriculture de proximité - Des allégements pour rapprocher les producteurs des consommateurs et un partenariat avec La Ruche

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Lancée en novembre dernier, la Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030 vise à rapprocher les Québécois des producteurs en facilitant la vente directe et l'accès aux produits d'ici, tout en favorisant la diversification des revenus des entreprises agricoles.

Quelques mois après son lancement, la Stratégie est maintenant pleinement déployée partout au Québec, et près de la moitié des actions prévues sont en cours. Déjà, plus de 3 millions de dollars ont été investis pour soutenir les fermes de proximité, améliorer leur environnement d'affaires et faciliter l'accès aux produits locaux pour les consommateurs.

En visite à la Miellerie King, à Kingsey Falls, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, a dressé un premier bilan des avancées réalisées et a confirmé un nouveau partenariat de 2,3 millions de dollars avec La Ruche afin de propulser des projets d'agriculture de proximité partout au Québec.

Des règles adaptées à la réalité du terrain

Deux règlements ont été allégés pour mieux répondre aux besoins des producteurs et pour mieux soutenir l'environnement d'affaires des fermes de proximité.

Le premier, le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dont les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 2 juillet 2026, vise à favoriser l'agrotourisme et les activités complémentaires à la ferme.

L'accès à des services d'abattoirs étant un frein pour plusieurs producteurs, surtout en région éloignée, le ministre a également confirmé des allégements au Règlement sur les aliments dès le 29 août 2026. À partir de cette date, les producteurs pourront eux-mêmes vendre, à la ferme et dans les marchés publics, la viande de leurs animaux abattus en abattoir de proximité ainsi que les poulets abattus à la ferme.

Concrètement, ces changements simplifieront la mise en marché des produits locaux près des lieux de production et permettront de multiplier les points de vente. Ils contribueront aussi à augmenter l'offre de viandes locales vendues directement à la ferme et dans les marchés publics.

Propulser des projets d'agriculture de proximité

Afin de soutenir davantage les initiatives issues du terrain pour rapprocher les consommateurs des producteurs, le gouvernement s'associe à La Ruche, une plateforme de sociofinancement qui contribue à stimuler l'économie locale, l'entrepreneuriat et la mobilisation des communautés.

Ce partenariat de 2,3 millions de dollars mènera à la création d'un fonds d'appariement de 2 millions de dollars, un modèle innovant de soutien financier qui permettra de propulser des projets d'agriculture de proximité. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de moderniser les façons de faire, de livrer des résultats concrets et d'optimiser l'utilisation des ressources en faveur des citoyens.

Les modalités d'octroi du fonds seront précisées dans une politique de gestion élaborée par La Ruche et approuvée par le MAPAQ. Le lancement du fonds est prévu à l'automne 2026. Les critères d'admissibilité, les types de projets admissibles et les montants pouvant être accordés seront annoncés ultérieurement.

Miser sur la collaboration

La mise en œuvre de la Stratégie repose également sur une collaboration étroite avec des organisations bien ancrées sur le terrain. Dans un souci d'efficacité et pour répondre aux besoins concrets des producteurs, le gouvernement travaille notamment avec :

Ces collaborations permettront de soutenir différents maillons de l'agriculture de proximité, de la transformation à la mise en marché, en passant par la restauration, les marchés publics et l'achat local.

Citations

« L'achat local et l'autonomie alimentaire demeurent des priorités pour notre gouvernement et pour les Québécois. Avec notre stratégie, on aide concrètement les producteurs à se rapprocher de leur communauté, à développer de nouveaux outils et à diversifier leurs revenus. Nos fermes sont une richesse pour nos régions : elles créent des liens, dynamisent nos milieux et rendent les produits d'ici plus accessibles. En simplifiant les règles et en appuyant les projets issus du terrain, on ouvre de nouvelles possibilités aux producteurs, avec des retombées réelles autant pour nos entreprises que pour l'ensemble de la population. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Ce nouveau fonds est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs en agriculture de proximité, pour ceux dont l'idée d'une entreprise agroalimentaire a germé au cours des derniers mois et qui ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer ou croître. Le modèle de La Ruche se fonde sur le soutien de la communauté et la capacité de notre milieu à croire en nous, des valeurs étroitement alignées sur celles des entrepreneurs agricoles qui pourront bénéficier d'une aide financière additionnelle. Grâce à ce fonds, ce sont des dizaines d'entrepreneurs qui auront accès à une nouvelle forme de financement pour faire fleurir leurs idées. Cette entente vient consolider l'importance de La Ruche dans l'essor de l'entrepreneuriat régional au Québec. »

Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche

Faits saillants

Le plan d'action de la Stratégie pour l'agriculture de proximité se décline en quatre volets : alléger le cadre réglementaire et administratif pour faciliter la diversification et la mutualisation des activités à la ferme; accélérer le développement de solutions en abattage de proximité; améliorer l'accompagnement des fermes de proximité; accroître la présence des produits de proximité dans divers lieux de vente.

Le partenariat avec La Ruche comprend une aide financière de 300 000 $ pour la gestion du fonds.

La Ruche aide les entrepreneurs, les organisations et les citoyens d'ici à propulser des projets porteurs qui stimulent l'économie et la vitalité du Québec et de ses régions grâce au financement participatif, aussi appelé sociofinancement. Elle offre un accompagnement personnalisé, un solide maillage régional et des programmes de financement additionnel exclusifs qui facilitent l'atteinte des objectifs financiers et la réussite des projets.

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source: Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Source: Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]