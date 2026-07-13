Invitation aux médias - Annonce concernant des modifications aux programmes destinés aux régions

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 juill. 2026 /PRNewswire-PRWeb/ -- Les membres des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, et la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, feront une annonce concernant les programmes gouvernementaux.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 15 juillet.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 15 juillet 2026 Heure : 11 h Lieu : Trois-Rivières L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]