Le gouvernement du Québec autorise le transfert de propriété du Vieux palais d'Amos et accorde un soutien financier pour sa réhabilitation

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec autorise le Musée de la civilisation à transférer sa propriété du Vieux palais d'Amos à la Ville d'Amos. Il confirme également l'octroi de 18,5 M$ afin de soutenir financièrement la restauration, le réaménagement et la mise en valeur de l'édifice.

La Ville d'Amos souhaite réhabiliter l'ancien palais de justice, bâtiment emblématique de son centre-ville, pour en faire un lieu culturel et touristique accessible au public. L'aide financière accordée servira notamment à rendre l'édifice universellement accessible et à mettre aux normes le bâtiment.

Citations

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui, qui témoigne de la volonté commune de notre gouvernement et de la Ville d'Amos de travailler main dans la main afin de renforcer la vitalité culturelle de la communauté. En investissant à la fois dans le développement culturel et dans la préservation du patrimoine bâti, nous contribuons à renforcer l'attractivité du milieu de vie, à valoriser notre histoire collective et à léguer aux générations futures un héritage précieux qui façonne l'identité et l'histoire de la Ville d'Amos. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Notre gouvernement croit que les régions méritent des infrastructures culturelles à la hauteur de leur histoire et de leurs ambitions. Le Vieux palais d'Amos est un symbole fort pour la communauté. En soutenant sa réhabilitation, nous protégeons un bâtiment patrimonial emblématique tout en lui donnant une nouvelle vocation qui contribuera au dynamisme culturel, touristique et économique de la région. C'est le genre de projet qui rassemble les citoyens, renforce la fierté du milieu et participe concrètement au développement de nos régions. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Mon attachement au Vieux palais d'Amos est toujours demeuré intact. Je suis très fière de l'annonce de ce matin. Cet édifice patrimonial est le cœur battant de notre histoire régionale et mérite d'être préservé pour les générations futures. Ces investissements permettront à la Ville d'Amos de redonner à ce lieu une vocation rassembleuse et d'assurer la pérennité de ce joyau pour les citoyens de notre belle région. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Cette annonce marque une étape importante pour l'avenir du Vieux palais. Elle permettra à la Ville de concrétiser un projet attendu, qui donnera une nouvelle vocation à ce bâtiment emblématique et contribuera au dynamisme culturel et touristique de notre communauté, tout en assurant sa préservation pour les générations futures. »

Sébastien D'Astous, maire de la Ville d'Amos

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]