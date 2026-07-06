/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant l'Opération couverture cellulaire/

Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
06 juil, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'Opération couverture cellulaire.
Pour l'occasion, la ministre Duranceau sera accompagnée de M. Mathieu Lévesque, ministre délégué aux Régions.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].
|
DATE :
|
Le 6 juillet 2026
|
HEURE :
|
11 h
|
LIEU :
|
Sainte-Agathe-des-Monts
SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, William Demers, Directeur des communications et des relations, Téléphone : 438 873-9819
Partager cet article