/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant l'Opération couverture cellulaire/

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'Opération couverture cellulaire.

Pour l'occasion, la ministre Duranceau sera accompagnée de M. Mathieu Lévesque, ministre délégué aux Régions.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

DATE : Le 6 juillet 2026 HEURE : 11 h LIEU : Sainte-Agathe-des-Monts

SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, William Demers, Directeur des communications et des relations, Téléphone : 438 873-9819