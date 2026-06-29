Chantier gouvernemental de l'efficacité de l'État - Réduire l'administration, renforcer les services : le gouvernement du Québec poursuit sa transformation de l'État

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, annonce la deuxième phase du Chantier gouvernemental de l'efficacité de l'État. Ce lancement survient après l'adoption d'une première loi, en avril dernier, visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires.

Cette transformation vise à améliorer l'efficacité administrative du gouvernement afin d'offrir les meilleurs services tout en atteignant les objectifs de réduction des effectifs et de gestion rigoureuse des finances publiques. Elle s'appuie sur des actions concrètes pour adapter l'État québécois à un contexte marqué par la pression sur les finances publiques et la croissance de la demande de services. Elle contribuera au retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030, tout en améliorant l'expérience des citoyens et des entreprises.

L'ambition est claire : offrir des services publics plus simples, plus rapides et plus efficaces en recentrant les ressources là où elles ont le plus d'impact pour les citoyens et les entreprises. Concrètement, la part des ressources consacrées aux services administratifs des ministères et organismes passera de 16,7 % à 12 %, ce qui permettra de réaffecter des ressources vers les services directs. Cette transformation générera des économies annuelles de 1 G$ d'ici 2029-2030, entraînant une réduction d'environ 3 000 équivalents temps complet (ETC), principalement par attrition.

Cette transformation sera mise en œuvre de manière progressive et structurée, notamment grâce à une utilisation accrue du numérique, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la performance de l'État et de libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Avec ces actions, le gouvernement du Québec poursuit une transformation durable pour offrir des services publics à la hauteur des attentes des Québécoises et des Québécois tout en assurant une gestion rigoureuse des finances publiques.

Citation :

« Alors que le vieillissement de la population s'accélère et que nos ressources sont limitées, le statu quo n'est plus une option. Nous effectuons une transformation en profondeur pour réduire la bureaucratie et concentrer nos efforts là où ils créent le plus de valeur pour les citoyens. Ces changements vont faire évoluer la culture organisationnelle du gouvernement afin que l'audace, l'imputabilité et l'engagement de nos équipes permettent à l'État de redevenir un lieu où l'on innove, au bénéfice des citoyens plutôt que de la bureaucratie. Notre objectif est clair : avoir un État plus simple, plus performant et prêt à bâtir l'avenir. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Rappelons que plusieurs initiatives ont récemment été déployées pour réduire la bureaucratie et améliorer le fonctionnement de l'État : L'adoption de la Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires , qui cible directement la simplification des processus et soutient le démarrage rapide de la transformation de l'État québécois; L'adoption de la Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif et la mise en œuvre de plusieurs initiatives supplémentaires afin de réviser et réduire les processus de reddition de comptes et de suivi des politiques publiques dans plusieurs ministères et organismes; L'abolition de la facturation intragouvernementale, notamment la facturation des loyers de base de la Société québécoise des infrastructures sous la responsabilité des ministères et des organismes.

La deuxième phase du Chantier gouvernemental de l'efficacité de l'État repose sur deux étapes complémentaires, soit la réorganisation des services administratifs et la définition d'une nouvelle vision de l'offre de services publics. Réorganisation des services administratifs : cette étape vise à simplifier et à moderniser les fonctions de soutien afin de réduire les dédoublements et d'améliorer la performance de l'État. Elle se concrétise par 12 projets de réorganisation et d'optimisation, notamment en ressources humaines, approvisionnement, infrastructures technologiques et audit interne. Évolution de l'offre de services publics : cette étape vise à revoir les programmes et services afin de s'assurer qu'ils sont pertinents, efficaces et alignés sur les priorités gouvernementales. Elle permettra de concentrer les ressources sur les services essentiels, tout en respectant les cibles financières établies.



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Transformation de l'État

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]