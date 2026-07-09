Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente avec le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre de la Sécurité intérieure, M. Ian Lafrenière, annoncent une entente avec le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN).

D'une durée de six ans (2023-2029), cette entente vise plus de 2 800 agents de la paix en services correctionnels. En plus de contribuer à améliorer leurs conditions de travail, elle tient compte des enjeux actuels des établissements de détention et propose une organisation du travail plus flexible afin de limiter notamment le recours aux heures supplémentaires obligatoires.

Les membres se sont prononcés en faveur de l'hypothèse de règlement qui avait été soumise par le conciliateur le 4 juin dernier.

Lien connexe :

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]