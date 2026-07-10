Plus d'un million de dollars pour développer des projets environnementaux en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Afin de poursuivre les actions visant à renforcer le dynamisme et l'attractivité des régions du Québec, le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, lance officiellement un appel de projets dans le cadre du volet Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité (FRR).

Une enveloppe pouvant aller jusqu'à 1,45 million de dollars est rendue disponible dans le cadre de cet appel de projets. Les initiatives soumises devront s'inscrire dans l'une des thématiques ciblées, à savoir la saine gestion de l'eau et celle des matières résiduelles. Elles doivent, en outre, répondre aux priorités déterminées par les élus et les partenaires liés au développement de la région.

Par cet appel de projets, le gouvernement souhaite soutenir des initiatives qui favorisent une gestion durable des ressources et la protection de l'environnement. En renforçant l'expertise régionale, en appuyant l'acquisition de connaissances et en encourageant l'innovation, les projets retenus contribueront à la conservation des sources d'eau potable, à l'amélioration de la gestion des eaux usées ainsi qu'à une meilleure valorisation des matières résiduelles. Ils permettront également de réduire les risques pour les écosystèmes et de promouvoir des pratiques adaptées aux réalités du territoire, au bénéfice des communautés d'aujourd'hui et des générations futures.

Citations

« Les meilleures solutions aux enjeux environnementaux naissent souvent sur le terrain, au cœur de notre territoire. Cet appel de projets permet de soutenir celles et ceux qui innovent, mobilisent leur communauté et développent des connaissances essentielles pour mieux protéger nos ressources. En investissant dans la saine gestion de l'eau et des matières résiduelles, nous renforçons la capacité des régions à relever les défis d'aujourd'hui tout en préparant un avenir plus durable pour l'ensemble du Québec. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« En Abitibi-Témiscamingue, nous avons toujours cru que les meilleures idées viennent du milieu. Au cours des derniers mois, notre région a poursuivi son élan de développement, notamment grâce au Fonds régions et ruralité, un levier essentiel qui nous permet d'investir là où les besoins sont clairement identifiés par le milieu, au bénéfice du milieu. Nos priorités régionales reposent sur une connaissance approfondie de notre territoire. L'appel de projets annoncé aujourd'hui en témoigne concrètement, tout comme les importantes retombées qu'il générera pour nos communautés et pour l'avenir de notre région. »

Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, président du comité régional de sélection de projets du volet Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité et président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

Les organismes admissibles ont jusqu'au 2 octobre 2026 pour soumettre leur demande d'aide financière sur le site Web du volet 1.

Les priorités de l'Abitibi-Témiscamingue ciblées par l'appel de projets sont : Assurer une saine gestion de l'eau de façon concertée et cohérente, et ce, au bénéfice de la population et de l'intégrité des milieux dans le contexte où elle constitue un apport important à la richesse régionale et à la transition énergétique du Québec; Développer et partager les connaissances liées aux enjeux environnementaux et favoriser l'adoption de pratiques durables, notamment en ce qui a trait aux changements climatiques et à la préservation de la biodiversité.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs, en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Marielle-Dominique Jobin, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 367 763-7019, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]