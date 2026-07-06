Opération couverture cellulaire : France-Élaine Duranceau annonce 17 nouvelles tours cellulaires dans 10 régions

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de la Cybersécurité et du Numérique et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, annonce le lancement de l'étape 3 de l'Opération couverture cellulaire. Ce nouveau volet prévoit un investissement de 27,7 M$ pour construire 17 nouveaux sites cellulaires dans 10 régions du Québec, afin de permettre à encore plus de Québécoises et de Québécois d'avoir accès à une connectivité fiable. Pour l'occasion, elle était accompagnée du ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque.

Cette nouvelle étape témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec envers ses régions. Elle s'inscrit dans la continuité de l'Opération couverture cellulaire, lancée en 2022, pour accroître l'accès à des services cellulaires fiables, renforcer la sécurité collective et soutenir l'occupation du territoire. Depuis son lancement, le gouvernement a investi près de 280 M$ pour étendre la couverture cellulaire à travers le territoire. Chaque nouveau site cellulaire représente une avancée majeure pour des milliers de Québécoises et de Québécois, leurs familles, leurs entreprises et les services d'urgence dans les secteurs où les besoins de connectivité demeurent importants.

Les régions concernées par cette nouvelle étape sont les suivantes : les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, la Mauricie, l'Estrie, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, la Côte-Nord et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

À terme, 228 tours cellulaires seront construites et opérationnelles, une avancée qui contribuera à moderniser la connectivité de l'ensemble des régions du Québec.

La construction des sites toujours dans les délais

Le déploiement des deux premières étapes de l'Opération couverture cellulaire, qui prévoient la construction de 211 sites cellulaires d'ici le 31 décembre 2026, se poursuit comme prévu. À quelques exceptions près liées à des circonstances particulières, toutes les tours prévues dans ces deux étapes devraient être opérationnelles d'ici cette échéance.

La première étape, lancée en 2022, prévoyait la mise en service de 84 sites cellulaires répartis dans 9 régions administratives. À ce jour, 52 sites, soit 62 %, sont en service.

La seconde étape, amorcée en 2024, visait l'ajout de 127 sites cellulaires dans 11 régions administratives. En date d'aujourd'hui, 35 sites (28 %) sont actuellement en service.

Au total, 87 sites, soit 41 %, sont en service sur les 211 sites cellulaires prévus au plus tard le 31 décembre 2026.

Une fois ces deux étapes complétées, le gouvernement prévoit une augmentation de la couverture cellulaire à 93,1 % sur les routes numérotées et à 99,3 % pour les unités en bâtiment. Ces gains amélioreront concrètement la qualité de vie des citoyens, notamment en facilitant les communications avec les proches, le développement des entreprises, l'intervention des services d'urgence et le rayonnement des régions.

Citations :

« Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus pour permettre à encore plus de Québécoises et de Québécois d'avoir accès au réseau cellulaire. La connectivité, ce n'est pas seulement une question de technologie : c'est une question de qualité de vie, de sécurité, de développement économique et de vitalité pour nos régions. Avec cette troisième étape, notre gouvernement continue d'honorer son engagement pour les régions du Québec, avec des projets concrets, mesurables et essentiels pour les citoyens. »

France-Élaine Duranceau, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et présidente du Conseil du trésor.

« La couverture cellulaire est un enjeu qui est revenu rapidement dans les discussions du Conseil des Régions qui en a fait une priorité. Derrière chaque nouvelle tour cellulaire, il y a des familles qui pourront se sentir plus en sécurité, des entreprises qui pourront poursuivre leur développement et des citoyens qui auront enfin accès à un service essentiel. Voilà pourquoi notre gouvernement continue d'investir pour améliorer la couverture cellulaire partout au Québec. Ce sont des investissements qui changent concrètement la vie des gens et qui renforcent l'avenir de nos régions. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Le lancement de l'Étape 3 de l'Opération couverture cellulaire fait suite à un appel de propositions.

Depuis 2022, le gouvernement du Québec a investi plus de 252 M$ pour améliorer la couverture cellulaire au Québec.

Les projets retenus sont les suivants : Bell Canada Entreprises : 4 sites (Lanaudière, Laurentides, Estrie) Sogetel Mobilité Inc. : 2 sites (Chaudière‑Appalaches, Centre‑du‑Québec) TELUS Communications inc. : 5 sites (Côte‑Nord, Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine, Mauricie) Vidéotron ltée : 6 sites (Bas‑Saint‑Laurent, Outaouais);

À terme, les trois étapes de l'Opération couverture cellulaire permettront de rendre opérationnelles près de 230 nouvelles tours cellulaires dans les régions du Québec.

Les tours seront opérées par des fournisseurs de services cellulaires, notamment Bell Canada, Sogetel Mobilité inc., TELUS Communications inc. et Vidéotron ltée.

Les projets doivent être terminés au plus tard le 30 septembre 2028.

Liens connexes :

Opération couverture cellulaire :

https://www.quebec.ca/habitation-territoire/amenagement-developpement-territoires/acces-reseaux-cellulaire-internet/operation-couverture-cellulaire?type=adresse&value=&coordinates=

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :

www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/cybersecurite-numerique

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Sources : Cabinet de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique, William Demers, Directeur des communications et des relations médias, [email protected]; Cabinet du ministre délégué aux Régions, Marielle-Dominique Jobin, Directrices des communications et des relations médias, [email protected]; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]