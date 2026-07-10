Plus de 1 M$ pour 7 initiatives en développement régional en Abitibi-Témiscamingue
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
10 juil, 2026, 15:00 ET
ROUYN-NORANDA, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement Fréchette poursuit son engagement envers le développement des régions en accordant des aides financières totalisant 1 037 832 $ pour la réalisation de diverses initiatives porteuses par l'entremise du Fonds régions et ruralité (FRR).
Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, en compagnie de son adjointe gouvernementale pour l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Suzanne Blais, a annoncé aujourd'hui cet investissement permettant de soutenir des projets structurants qui contribueront à la vitalité économique, culturelle et environnementale de la région.
Ayant déjà pris ou appelés à prendre forme dans la région, des projets culturels favoriseront notamment la création artistique, l'accès à la culture et la concertation régionale. D'autres initiatives contribueront au développement économique et à l'innovation, entre autres par l'amélioration des connaissances régionales, la valorisation du secteur forestier, l'analyse d'enjeux stratégiques liés au transport aérien ainsi que le développement de technologies et de talents dans la région.
Citations :
« Les projets qu'on soutient en Abitibi-Témiscamingue ont des répercussions dans le quotidien des gens. On parle d'emplois qui se créent ici, d'entreprises locales qui prennent de l'élan, et d'activités culturelles accessibles qui font partie du milieu de vie des citoyens. Avec le Fonds régions et ruralité, notre gouvernement donne aux collectivités les moyens de réaliser leurs ambitions. Chaque projet soutenu contribue à créer de la richesse, à renforcer nos communautés et à améliorer concrètement la qualité de vie des citoyens. C'est exactement le rôle que doit jouer le gouvernement : être un partenaire qui fait confiance aux régions et qui leur donne les outils pour bâtir leur avenir. »
Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
« Les aides financières qu'on confirme aujourd'hui pour l'Abitibi-Témiscamingue sont significatives, puisqu'elles contribuent à ce que notre région se développe à son plein potentiel. C'est important pour les citoyennes et citoyens, et pour leur sentiment d'appartenance envers la région. Bravo! »
Suzanne Blais, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Abitibi-Témiscamingue et députée d'Abitibi-Ouest
« Les projets retenus témoignent de la capacité de notre région à se mobiliser autour d'initiatives porteuses et structurantes. Ils reflètent une vision commune du développement, ancrée dans les réalités et les besoins de notre population. C'est par des actions et des investissements comme ceux-ci que nous contribuons concrètement à renforcer l'attractivité et la vitalité de l'Abitibi-Témiscamingue. »
Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, et président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue
Faits saillants :
- L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR, qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.
- Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).
Liens connexes :
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Fonds régions et ruralité
Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions
Une entente et six projets retenus pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue
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Aide
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Partenaires et description du projet
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Période
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32 000 $
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L'Étincelle du Feu Follet - Création d'un spectacle jeunesse
Par : Productions du Raccourci
En collaboration avec les Maisons de la Famille de la région, élaborer un spectacle jeunesse déambulatoire
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2024-2026
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100 000 $
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Évaluation des conséquences socioéconomiques de la diminution des services aériens
Par : Chambre de commerce de Val-d'Or
Embaucher une firme spécialisée dans le secteur de la recherche et de l'analyse de données économiques
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2024-2026
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23 312 $
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Couvert boréal, version numérique
Par : Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue
Créer une version en ligne du magazine imprimé afin d'élargir le lectorat et d'assurer une meilleure accessibilité
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2024-2025
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299 985 $
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Développement du Théâtre-Tout-Terrain professionnel en milieu rural témiscabitibien
Par : Théâtre du Tandem inc.
Déployer la culture dans les milieux ruraux pour favoriser l'ouverture et le dialogue social, notamment via des
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2024-2027
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200 000 $
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Souveraineté numérique en Abitibi-Témiscamingue
Par : Petit Théâtre du Vieux Noranda
Créer un pôle numérique dynamique en soutenant la collaboration, l'innovation et le développement technologique.
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2024-2027
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90 000 $
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Entente sectorielle visant le soutien au développement culturel dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Par : Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue
Favoriser le développement culturel de l'Abitibi-Témiscamingue par la mise en œuvre concertée de projets régionaux
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2025-2027
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292 535 $
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Renforcement de l'écosystème de connaissances régionales
Par : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue
Adapter les pratiques et maximiser les réseaux d'échange et d'expertise des milieux pour accroître la contribution
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2025-2028
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Total :
1 037 832 $
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Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2026
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Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire
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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Source : Marielle-Dominique Jobin, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions , 367 763-7019, [email protected]; Information :Équipe des relations de presse, Direction des communications Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
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