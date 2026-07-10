Plus de 1 M$ pour 7 initiatives en développement régional en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement Fréchette poursuit son engagement envers le développement des régions en accordant des aides financières totalisant 1 037 832 $ pour la réalisation de diverses initiatives porteuses par l'entremise du Fonds régions et ruralité (FRR).

Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, en compagnie de son adjointe gouvernementale pour l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Suzanne Blais, a annoncé aujourd'hui cet investissement permettant de soutenir des projets structurants qui contribueront à la vitalité économique, culturelle et environnementale de la région.

Ayant déjà pris ou appelés à prendre forme dans la région, des projets culturels favoriseront notamment la création artistique, l'accès à la culture et la concertation régionale. D'autres initiatives contribueront au développement économique et à l'innovation, entre autres par l'amélioration des connaissances régionales, la valorisation du secteur forestier, l'analyse d'enjeux stratégiques liés au transport aérien ainsi que le développement de technologies et de talents dans la région.

Citations :

« Les projets qu'on soutient en Abitibi-Témiscamingue ont des répercussions dans le quotidien des gens. On parle d'emplois qui se créent ici, d'entreprises locales qui prennent de l'élan, et d'activités culturelles accessibles qui font partie du milieu de vie des citoyens. Avec le Fonds régions et ruralité, notre gouvernement donne aux collectivités les moyens de réaliser leurs ambitions. Chaque projet soutenu contribue à créer de la richesse, à renforcer nos communautés et à améliorer concrètement la qualité de vie des citoyens. C'est exactement le rôle que doit jouer le gouvernement : être un partenaire qui fait confiance aux régions et qui leur donne les outils pour bâtir leur avenir. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Les aides financières qu'on confirme aujourd'hui pour l'Abitibi-Témiscamingue sont significatives, puisqu'elles contribuent à ce que notre région se développe à son plein potentiel. C'est important pour les citoyennes et citoyens, et pour leur sentiment d'appartenance envers la région. Bravo! »

Suzanne Blais, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Abitibi-Témiscamingue et députée d'Abitibi-Ouest

« Les projets retenus témoignent de la capacité de notre région à se mobiliser autour d'initiatives porteuses et structurantes. Ils reflètent une vision commune du développement, ancrée dans les réalités et les besoins de notre population. C'est par des actions et des investissements comme ceux-ci que nous contribuons concrètement à renforcer l'attractivité et la vitalité de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, et président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR, qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Une entente et six projets retenus pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue Aide

financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période 32 000 $ L'Étincelle du Feu Follet - Création d'un spectacle jeunesse Par : Productions du Raccourci En collaboration avec les Maisons de la Famille de la région, élaborer un spectacle jeunesse déambulatoire

inspiré, entre autres, de la faune et de la flore locales. 2024-2026 100 000 $ Évaluation des conséquences socioéconomiques de la diminution des services aériens Par : Chambre de commerce de Val-d'Or Embaucher une firme spécialisée dans le secteur de la recherche et de l'analyse de données économiques

pour identifier les lacunes actuelles de la desserte aérienne et proposer des solutions. 2024-2026 23 312 $ Couvert boréal, version numérique Par : Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue Créer une version en ligne du magazine imprimé afin d'élargir le lectorat et d'assurer une meilleure accessibilité

ainsi qu'une plus grande diffusion des articles d'actualité et d'intérêt liés à la forêt de l'Abitibi-Témiscamingue. 2024-2025 299 985 $ Développement du Théâtre-Tout-Terrain professionnel en milieu rural témiscabitibien Par : Théâtre du Tandem inc. Déployer la culture dans les milieux ruraux pour favoriser l'ouverture et le dialogue social, notamment via des

réseaux de collaboration permettant l'implantation du théâtre sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. 2024-2027 200 000 $ Souveraineté numérique en Abitibi-Témiscamingue Par : Petit Théâtre du Vieux Noranda Créer un pôle numérique dynamique en soutenant la collaboration, l'innovation et le développement technologique.

Le pôle contribuera à créer des emplois spécialisés, de même qu'à attirer et à retenir les talents. 2024-2027 90 000 $ Entente sectorielle visant le soutien au développement culturel dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue Par : Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue Favoriser le développement culturel de l'Abitibi-Témiscamingue par la mise en œuvre concertée de projets régionaux

collaboratifs. 2025-2027 292 535 $ Renforcement de l'écosystème de connaissances régionales Par : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue Adapter les pratiques et maximiser les réseaux d'échange et d'expertise des milieux pour accroître la contribution

de l'Observatoire. 2025-2028 Total : 1 037 832 $



Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2026 Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets et l'entente

Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement

global, la santé et le bien-être de la population.

Assurer la mobilité durable, efficiente et efficace des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire de la région de

l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les liens avec les régions l imitrophes et les grands centres.

Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants.

Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Marielle-Dominique Jobin, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions , 367 763-7019, [email protected]; Information :Équipe des relations de presse, Direction des communications Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]