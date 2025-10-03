Investissement dans la zone d'innovation Espace Aéro - Un secteur de l'aérospatiale encore plus fort

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, est fière d'annoncer un investissement de 2 millions de dollars pour entamer la mise sur pied du Centre collaboratif et d'innovation en aérospatiale et en mobilité (CCIAM), un projet phare de la zone d'innovation qui sera porté par Espace Aéro.

D'envergure internationale, le CCIAM sera le premier centre de recherche et développement technologique en aérospatiale au Canada qui réunira, dans un même lieu, entreprises, chercheurs, entrepreneurs et étudiants du secteur. Son objectif : contribuer à former la relève et à générer des innovations. Fortes de leur expertise reconnue en aérospatiale, les universités McGill et Concordia ainsi que Polytechnique Montréal joueront un rôle clé dans la mise en place du centre.

Le Québec est un leader mondial en aérospatiale, avec des entreprises comme CAE, Bombardier et Airbus. L'un des partenaires principaux de la zone d'innovation, Boeing, a d'ailleurs confirmé un investissement privé de 110 millions de dollars, dont 3 millions seront consacrés au CCIAM.

La création de zones d'innovation, une initiative du gouvernement du Québec, permet d'engendrer des retombées économiques importantes dans plusieurs régions du Québec. Les investissements annoncés aujourd'hui par le gouvernement du Québec et Boeing renforcent la position du Québec à l'échelle mondiale dans le secteur de l'aérospatiale.

Citations :

« Nos zones d'innovation sont de véritables moteurs de développement économique pour le Québec et des catalyseurs d'innovation. Les annonces d'aujourd'hui, tant pour le CCIAM que pour l'investissement privé majeur de Boeing, confirment le rôle central du Québec comme plaque tournante du secteur de l'aérospatiale. Je suis fière du succès de la zone d'innovation Espace Aéro, et j'ai hâte de voir naître ce centre, unique au Canada. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Ce projet d'envergure rappelle une fois de plus que notre métropole est chef de file de l'innovation en aérospatiale. En misant sur la collaboration entre nos universités et nos entreprises ainsi que sur notre talent, nous assurons des retombées concrètes pour les Montréalais et l'économie de notre région. Le CCIAM contribuera à créer des emplois de qualité, à former la relève et à positionner Montréal sur l'échiquier mondial des technologies de demain. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le CCIAM jouera un rôle central dans le déploiement de la zone d'innovation Espace Aéro. Ce financement nous permettra de concevoir une infrastructure collaborative alignée sur les besoins stratégiques du secteur, en réunissant les expertises industrielles, scientifiques et institutionnelles nécessaires. Avec ses capacités partagées de prototypage, d'essais et de validation technologique, le centre favorisera l'émergence de solutions avancées en matière de mobilité durable, de décarbonation et de systèmes intelligents. »

Pascal Désilets, directeur général d'Espace Aéro

« Ce projet s'inscrit au cœur de la stratégie d'innovation de notre secteur et agira comme un catalyseur pour toute la grappe aérospatiale. En favorisant la synergie entre les grands donneurs d'ordres, les PME, les centres de recherche et les universités, le CCIAM permettra de raccourcir les cycles d'innovation, de soutenir la montée en maturité technologique des solutions et d'accélérer leur industrialisation. Il contribuera directement à renforcer la compétitivité de notre grappe en misant sur l'agilité, la collaboration et l'excellence scientifique. »

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

« Boeing est fière d'investir dans Espace Aéro afin d'accélérer l'innovation locale et de renforcer ses partenariats de longue date avec les fournisseurs et l'industrie du Québec. Notre investissement de 110 millions de dollars canadiens, dans le cadre des retombées industrielles et technologiques découlant de la sélection du P-8A Poseidon par le Canada, stimulera la recherche et développement, élargira les possibilités dans la chaîne d'approvisionnement et contribuera à renforcer l'écosystème aérospatial du Québec pour les décennies à venir. »

Al Meinzinger, président de Boeing Canada

Faits saillants :

Le financement gouvernemental permettra notamment de valider les besoins d'infrastructure, de préciser les coûts de réalisation du projet et de confirmer la contribution des partenaires.

Lancée en mai 2024, la zone d'innovation Espace Aéro vise à concentrer les efforts de recherche et d'innovation de l'industrie aérospatiale de façon à accélérer l'élaboration des technologies nécessaires à la décarbonation et l'autonomie de vol des aéronefs.

Le financement est issu du Programme d'appui aux projets de développement économique - volet 2 : Projets structurants d'organismes en appui au développement des secteurs stratégiques et des régions.

