Le pouvoir québécois - UNE NOUVELLE VISION ÉCONOMIQUE POUR FAIRE FACE À L'URGENCE

BEAUHARNOIS, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Afin de répondre au nouveau contexte mondial, marqué notamment par les tensions commerciales créées par les tarifs imposés par les États-Unis, le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, a présenté aujourd'hui la nouvelle vision économique du Québec.

Le Québec a déjà un bilan économique solide et des atouts stratégiques importants, mais il doit s'adapter dès maintenant et saisir les occasions qui se présentent. Cette vision constitue donc la feuille de route du gouvernement pour les prochaines années. Concrètement, quatre grandes priorités ont été ciblées afin d'augmenter notre autonomie et de protéger nos emplois, en plus de diversifier nos produits et nos échanges.

L'énergie renouvelable au cœur du pouvoir québécois

L'énergie est la colonne vertébrale de notre économie. Le Québec dispose d'un avantage unique : Hydro-Québec, avec son énergie propre et renouvelable à bas prix que le monde entier lui envie. Cet avantage sera déterminant pour faire croître nos entreprises et réaliser de grands projets.

Comme prévu dans son plan d'action, Hydro-Québec augmentera de 60 TWh sa production d'ici 2035, avec des investissements pouvant atteindre 200 G$, ce qui nous permettra de soutenir des milliers d'emplois. Et d'ici 2050, d'autres investissements s'ajouteront, à une hauteur inégalée depuis la Baie-James. Ce plan bénéficiera aux prochaines générations et fera appel à l'expertise de nombreuses entreprises d'ici, notamment nos PME.

Agir efficacement

Pour bâtir une économie plus performante, il faut un État plus efficace. Le Québec ne peut plus se permettre de maintenir le statu quo. Pour attirer les investissements, accélérer nos projets et nous démarquer sur le plan national et international, il faut être capables d'agir vite, sans compromettre la rigueur. Comme l'a indiqué le premier ministre lors de son discours d'ouverture, le gouvernement mettra en place une voie rapide pour les projets stratégiques afin de réduire les délais d'autorisation.

Des changements sont déjà amorcés, mais il faut aller plus loin. Le gouvernement est prêt à poser des gestes forts : revoir la pertinence de certaines lois et de certains règlements, alléger les processus dans des secteurs clés et éliminer des obstacles.

Garder et faire grandir nos entreprises

Le Québec doit miser sur sa propre force économique et sur l'expertise qu'il possède déjà. Tout en faisant émerger de nouveaux fleurons, le gouvernement veut appuyer les entreprises qui connaissent déjà un succès. Ainsi, Investissement Québec continuera de travailler fort pour attirer des investissements ici et la Caisse de dépôt et placement du Québec devra également augmenter sa contribution à l'économie québécoise.

Par ailleurs, les PME à fort potentiel de croissance seront mieux accompagnées, tandis que des stratégies seront déployées pour s'assurer qu'elles demeurent de propriété québécoise.

Saisir les nouvelles opportunités

Le Québec doit prendre toute sa place et saisir les nouvelles opportunités mondiales. Deux occasions stratégiques s'imposent : la sécurité et la défense, et les minéraux critiques et stratégiques. Nous avons déjà un écosystème fort dans le milieu de la défense, notamment en aérospatiale, en construction navale, en cybersécurité et en intelligence artificielle. Il faut aller chercher notre part d'investissements et mettre à profit notre expertise.

Par ailleurs, nos ressources font du Québec un acteur incontournable de la transition technologique mondiale. Les minéraux critiques représentent une réelle occasion à long terme de créer de la richesse ici, de renforcer notre autonomie et d'affirmer le pouvoir québécois sur la scène internationale.

« Depuis sept ans, le Québec a réussi à battre le reste du Canada en matière d'économie. Mais le monde a changé et le virage de la nouvelle administration américaine a créé une onde de choc partout dans le monde. Il faut être réalistes : cette situation est un défi important, mais on doit saisir cette occasion. Aujourd'hui, la vision qu'on présente est une chance unique d'utiliser les leviers et les atouts que nous avons pour faire notre place. Une chose est certaine : on a tout ce qu'il faut pour connaitre du succès dans les prochaines années. Il faut que le siècle qu'on vit en ce moment soit le siècle du Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Québec a tout pour se démarquer et affronter les vents de face que nous impose le contexte géopolitique. Depuis le début des tensions commerciales avec les États-Unis, j'ai la profonde conviction que notre économie peut en ressortir plus forte. La vision économique que nous présentons aujourd'hui sera notre tremplin pour les prochaines années et fait montre des nombreuses opportunités de développement qui s'offrent au Québec, notamment dans les secteurs stratégiques de l'énergie verte, de la défense et des minéraux critiques et stratégiques. En collaboration avec Investissement Québec et Hydro-Québec, notre gouvernement va maximiser les retombées pour tous les Québécois et façonner un avenir porteur. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

