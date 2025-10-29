Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde près de 300 000 $ à MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 296 980 $ à Printemps numérique pour MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal, qui se déroule jusqu'au 31 octobre prochain.

Pour sa septième édition, MTL connecte explore le thème « (R)évolutions? » en abordant les grandes transitions numériques. Des centaines d'expertes et experts sont ainsi rassemblés à la Société des arts technologiques pendant quatre jours pour alimenter les réflexions sur le futur du travail. Une quinzaine de diffuseurs et commissaires internationaux pourront également y découvrir la programmation générale et son volet artistique, permettant ainsi le renforcement des liens entre le Québec et la scène culturelle mondiale.

« Dans le cadre de MTL connecte, de nombreux acteurs de premier plan qui œuvrent dans le secteur du numérique se réunissent dans notre métropole. Cet événement d'envergure permet de renforcer la réputation de Montréal comme ville d'avant-garde dans le domaine. Je suis fière qu'on accueille chez nous cette grande rencontre annuelle ainsi que toutes les personnes qui y assisteront. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Je suis heureuse que MTL connecte fasse rayonner la métropole à l'international, attirant ainsi des visiteurs de partout. Cet événement assure des retombées économiques et touristiques importantes pour Montréal. Il contribue à la renommée de notre destination comme hôte de rendez-vous d'envergure. Je souhaite que les participants profitent de leur séjour chez nous pour découvrir les attraits et les activités qui animent le Québec. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis fier de l'appui du gouvernement du Québec à MTL connecte, qui met à l'avant-plan l'expertise et le talent québécois dans le domaine du numérique. Félicitations à l'équipe organisatrice de ce rendez-vous nous invitant à nous projeter dans l'avenir, et merci de connecter les forces créatives québécoises avec l'international! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« MTL connecte aborde des défis et des enjeux fondamentaux en matière de cybersécurité, d'identité numérique et d'intelligence artificielle, des sujets prioritaires pour notre ministère. Il est important d'offrir aux expertes et experts un lieu d'échange et de collaboration, surtout dans le contexte actuel, où les menaces évoluent au rythme des avancées technologiques. Cet événement constitue une occasion unique de transformer ces défis en perspectives et d'acquérir des solutions concrètes pour l'avenir. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde un montant de 78 980 $ pour assurer une plus grande participation d'une clientèle internationale à l'événement dans le cadre du Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international.

Pour appuyer le volet « Emploi et formation » de l'événement, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a attribué une aide financière de 65 000 $ à MTL connecte. Cette subvention est octroyée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise notamment à permettre aux entreprises de renforcer leur capacité d'innovation, d'améliorer leur productivité et de demeurer concurrentielles. Elle donne également la possibilité à des talents en émergence d'établir des liens directs avec les employeurs et les acteurs du numérique.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 40 000 $ provenant du programme Aide aux projets - Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie contribue à la tenue de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal par le biais d'une commandite de 10 000 $.

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique contribue à la tenue de MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal en accordant une commandite de 3 000 $.

