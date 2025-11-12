Plus haute distinction québécoise en culture et en science - Dévoilement des personnes lauréates des Prix du Québec 2025

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sont heureux de dévoiler l'identité des personnes lauréates des Prix du Québec 2025, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en culture et en science.

Vibrant hommage à l'excellence et à la créativité, ces prix reconnaissent le parcours admirable de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine, à la transmission de connaissances et au rayonnement du Québec à travers le monde. Les lauréates et lauréats des Prix du Québec sont des personnes inspirantes, tant pour leurs pairs que pour la société québécoise et les générations futures.

Prix du Québec scientifiques :

M. Yves Bergeron, prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

M. Edel Pérez-López, prix Hubert-Reeves (relève scientifique, toutes les disciplines scientifiques)

M. René Provost, prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

M. Hany Moustafa, prix Lionel-Boulet (recherche et développement en milieu industriel)

M. Richard Boudreault, prix Lise-Watier (innovation scientifique, entrepreneuriale, économique ou commerciale)

M. Jean-Marc Fontan, prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

M. Clément Gosselin, prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

M. Philippe Pibarot, prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Prix du Québec culturels :

M me Helen Doyle, prix Albert-Tessier (cinéma)

M. Yvon Rivard, prix Athanase-David (littérature)

M me Francine Bernier, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

M me Francine Bernier, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

M me Chloé Sainte-Marie, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

M. Robert Auclair, prix Georges-Émile-Lapalme (langue française)

M. William Moss, prix Gérard-Morisset (patrimoine)

M me France Castel, prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels)

M me Nadia Myre, prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Mme Céline Galipeau, prix René-Lévesque (journalisme)

La cérémonie de remise aura lieu le 25 novembre 2025, à 16 h 30, au Musée national des beaux-arts du Québec. Elle permettra de souligner la contribution des personnes lauréates au développement de la société québécoise.

Citations :

« Je suis honorée de souligner le parcours exceptionnel de ces personnes lauréates, qui ont contribué à faire avancer la recherche et la science dans des disciplines clés de notre économie. Grâce à leur rigueur, à leur détermination et à leur savoir-faire, elles ont su s'illustrer et mettre leur esprit d'innovation au service de notre société. Je les félicite chaleureusement pour cette distinction prestigieuse! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« C'est avec fierté que je rends hommage à dix Québécoises et Québécois dont l'apport exceptionnel à la culture québécoise enrichit notre société, façonne notre identité et inspire notre avenir. Je salue leur audace, leur créativité et leur engagement, aujourd'hui récompensés par les Prix du Québec. Leur parcours remarquable nous rappelle à quel point la culture est un pilier essentiel de notre identité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Les Prix du Québec soulignent le parcours exceptionnel de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, qui repoussent les limites de la connaissance et qui font rayonner le Québec à l'échelle nationale et internationale.

Le prochain appel de candidatures pour les Prix du Québec aura lieu du 16 janvier au 16 mars 2026.

Annexe

Biographies courtes des personnes lauréates des Prix du Québec 2025

Prix scientifiques

Prix Armand-Frappier

Yves Bergeron

Yves Bergeron, professeur émérite à l'UQAM et à l'UQAT, est un pionnier de l'écologie forestière dont les travaux ont transformé la compréhension des forêts boréales et tempérées. Ses recherches sur les perturbations naturelles ont contribué au développement de l'aménagement écosystémique, aujourd'hui au cœur des politiques forestières québécoises. Auteur de plus de 650 publications et fondateur de plusieurs regroupements scientifiques, il a formé une relève de plus de 260 étudiantes et étudiants, et a contribué à faire rayonner l'expertise québécoise à l'échelle mondiale.

Prix Hubert-Reeves

Edel Pérez-López

Edel Pérez-López est professeur agrégé au Département de phytologie de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les invasions d'insectes vecteurs et les maladies émergentes des plantes. Son laboratoire intègre phytopathologie, entomologie et intelligence artificielle pour réduire l'usage des pesticides. Il a lancé LeafHope, une initiative pancanadienne de 7,5 M$ visant à développer des solutions de biocontrôle. Cofondateur de Pride in Microbiology et animateur d'un balado trilingue, il milite pour une science inclusive et accessible, tournée vers une agriculture durable.

Finalistes du prix Hubert-Reeves



Delphine Bouilly

Delphine Bouilly est professeure au Département de physique à l'Université de Montréal et chercheuse principale de l'Unité de recherche de conception et application de nanobiocapteurs électroniques de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie. Ses travaux portent sur la physique des nanomatériaux et leurs applications concrètes, comme le développement de nouveaux outils pour détecter les biomarqueurs associés à différents types de cancer. Vulgarisatrice engagée, elle s'implique dans de nombreux réseaux scientifiques et dans la formation de la relève.

Nicolas Dumont

Nicolas Dumont est professeur à l'Université de Montréal, chercheur au centre de recherche du CHU Sainte-Justine et titulaire d'une chaire de recherche du Canada. Ses travaux ont révolutionné la compréhension des dystrophies musculaires, offrant ainsi des perspectives thérapeutiques novatrices visant à transformer ces maladies dégénératives graves en conditions contrôlées. Engagé, il s'implique dans la communauté, notamment auprès des réseaux, des industries pharmaceutiques, des associations de patients et des milieux cliniques, facilitant l'accès à l'information pour les personnes atteintes de maladies rares.

Prix Léon-Gérin

René Provost

René Provost, titulaire de la Chaire James McGill sur la justice au-delà de l'État à l'Université McGill, compte parmi les juristes les plus influents de sa génération. Spécialiste des zones frontières entre droit international, droit humanitaire et droits de la personne, il a révolutionné la compréhension de ces domaines dans les contextes de conflits armés et de pluralisme culturel. Ses ouvrages International Human Rights and Humanitarian Law (2002) et Rebel Courts (2021) sont des références mondiales. Membre de la Société royale du Canada, il explore aujourd'hui les fondements de la justice autochtone en droit constitutionnel.

Prix Lionel-Boulet

Hany Moustafa

Figure incontournable de l'innovation aérospatiale au Québec, Hany Moustapha a bâti des ponts entre l'industrie et la recherche. Sa carrière chez Pratt & Whitney Canada a été marquée par des contributions novatrices, aux retombées économiques considérables au Canada. Architecte d'une aviation plus durable, il a fait preuve d'un leadership exceptionnel qui a contribué à positionner le Québec comme un chef de file mondial dans la transition vers une aéronautique verte et innovante. Il est actuellement professeur et chercheur à l'École de technologie supérieure de Montréal.

Prix Lise-Watier

Richard Boudreault

Scientifique et entrepreneur visionnaire, Richard Boudreault est un pionnier de l'innovation technologique au Québec. Son parcours exceptionnel, qui s'étend des nanotechnologies à la robotique spatiale, illustre sa capacité unique à transformer des avancées scientifiques en entreprises prospères et en solutions concrètes aux grands défis sociétaux. Professeur associé à Polytechnique Montréal et à l'Université de Waterloo, il a aussi participé à la création d'une vingtaine d'entreprises et détient plus de 120 brevets internationaux. Il est lauréat du prix Lionel-Boulet en 2023.

Prix Marie-Andrée-Bertrand

Jean-Marc Fontan

Pionnier de la recherche partenariale en sciences sociales, Jean-Marc Fontan a joué un rôle clé dans la structuration de l'économie et de l'innovation sociales au Québec, en développant des modèles de recherche-action valorisant les savoirs citoyens. Professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, fondateur du Réseau PhiLab et directeur de la collection Innovation sociale des Presses de l'Université du Québec, il a consacré sa carrière à bâtir des ponts entre le monde universitaire et les communautés.

Prix Marie-Victorin

Clément Gosselin

Pionnier mondial de la robotique, Clément Gosselin a révolutionné le domaine avec son concept d'intelligence mécanique. Professeur à l'Université Laval, il a développé le concept du sous-actionnement pour les mains robotiques, utilisé du nucléaire au spatial, et a mis au point l'œil agile, un des mécanismes les plus rapides au monde. Ses travaux, cités plus de 44 000 fois, ont mené à des robots plus sûrs et intuitifs. Mentor dévoué, il a formé plus de 145 étudiantes et étudiants au doctorat et à la maîtrise, fondant un laboratoire d'excellence et promouvant la science en français.

Prix Wilder-Penfield

Philippe Pibarot

Philippe Pibarot, professeur à l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, est un chef de file mondial en cardiologie structurelle et en maladies valvulaires cardiaques. Ses recherches ont transformé le diagnostic et le traitement de la sténose aortique grâce à des innovations majeures, notamment par la reconnaissance de la sténose à bas débit et bas gradient paradoxal. Mentor engagé, il a publié plus de 850 articles et dirigé de nombreux essais cliniques internationaux, améliorant concrètement la vie de millions de patients dans le monde.

Prix culturels

Prix Albert-Tessier

Helen Doyle

Pionnière de l'art vidéo au Québec, Helen Doyle s'impose comme une voix incontournable du cinéma documentaire depuis plus de cinq décennies. Son approche résolument féministe et empreinte d'humanité, déployée à travers une œuvre riche au langage visuel distinctif, allie parfaitement l'exigence artistique à l'engagement social. Cofondatrice de Vidéo Femmes en 1973 et fondatrice des Productions Tatouages de la mémoire, la cinéaste compte plus d'une quinzaine de films à son actif.

Prix Athanase-David

Yvon Rivard

Acteur incontournable de la vie intellectuelle au Québec, Yvon Rivard se distingue grâce à une œuvre d'une profondeur exceptionnelle, révélant une sensibilité aiguë à l'expérience humaine et aux enjeux du monde. À la fois professeur, essayiste et romancier, cette figure influente de la littérature des 50 dernières années a mené une carrière remarquable, marquée par une volonté continue de transmettre son savoir et de présenter un travail d'écriture irréprochable, au style inimitable.

Prix Denise-Filiatrault

Francine Bernier

Directrice générale et artistique de l'Agora de la danse depuis 33 ans, Francine Bernier a transformé ce lieu en un pôle incontournable de création, d'innovation et de diffusion en danse contemporaine. Grâce à ses initiatives novatrices et à son esprit de collaboration, cette travailleuse de l'ombre a joué un rôle majeur dans le développement et le rayonnement de cet art vivant tant au Québec qu'à l'international, et elle continue d'y œuvrer avec passion.

Prix Denise-Pelletier

Chloé Sainte-Marie

Entre sa quête perpétuelle de liberté et son attachement profond au territoire, Chloé Sainte-Marie s'est forgé une identité artistique bien à elle, faisant briller tout autant les poètes francophones et autochtones que les personnes qui l'accompagnent dans sa démarche créatrice. Insufflant sa propre audace et sa fougue aux textes qu'elle habille de sa magnifique voix, cette artiste entière possède aussi le don sublime de transformer chacun de ses spectacles en une expérience exaltante.

Prix Ernest-Cormier

Pierre Boyer-Mercier

Pierre Boyer-Mercier a mené une fructueuse carrière d'architecte avec, pour fil conducteur, deux ambitions principales : construire et instruire. La première l'a amené à réaliser des projets d'envergure, dont la bibliothèque Robert-Bourassa à Outremont et la station de métro Acadie, tandis que la seconde, à cofonder la revue ARQ Architecture & design Québec et à former la relève. Pendant près de cinq décennies, le créateur, auteur, éditeur, chercheur et professeur mainte fois récompensé a pensé l'architecture tel un véritable art social.

Prix Georges-Émile-Lapalme

Robert Auclair

Robert Auclair a consacré sept décennies à l'amélioration de la qualité du français au Québec, notamment dans le monde du travail. Pendant 22 ans, l'avocat de formation, puis conseiller, haut fonctionnaire et juge a présidé l'Association pour l'usage et le soutien de la langue française. C'est grâce à lui si, par exemple, les Québécoises et les Québécois produisent leurs déclarations de revenus, plutôt que leurs « rapports d'impôt ».

Prix Gérard-Morisset

William Moss

Pionnier de l'archéologie urbaine au Québec, William Moss a développé une expertise d'exception dans ce domaine, notamment comme responsable de l'archéologie à la Ville de Québec pendant plus de trois décennies, le premier à occuper un tel poste au Canada. Son approche novatrice, fondée sur le développement durable et la collaboration avec les partenaires, a eu une influence déterminante sur la pratique de l'archéologie non seulement au Québec, mais également ailleurs dans le monde.

Prix Guy-Mauffette

France Castel

Plus qu'une artiste aux 1000 talents, France Castel s'est révélée authentique, généreuse et engagée tout au long de son impressionnante carrière de près de 60 ans, suscitant l'affection et l'admiration tant de ses pairs que du public, toutes générations confondues. Au fil de ces années, la chanteuse, comédienne et animatrice à l'enthousiasme contagieux a toujours su se réinventer grâce à son audace, à son ouverture et à son insatiable curiosité.

Prix Paul-Émile-Borduas

Nadia Myre

Depuis trois décennies, Nadia Myre enrichit le domaine des arts visuels au Québec grâce à ses œuvres brillantes et touchantes, révélant un attachement fort à ses racines autochtones et une grande sensibilité aux questions liées à l'identité, au langage, aux rapports de pouvoir, ainsi qu'aux blessures humaines et à leur cicatrisation. Sa production artistique occupe une place majeure dans les collections des plus importantes institutions culturelles du Québec et du Canada.

Prix René-Lévesque

Céline Galipeau

Figure emblématique du journalisme au Québec, Céline Galipeau se distingue depuis plus de 40 ans par sa rigueur et son approche humaine de l'actualité. Que ce soit comme correspondante à l'étranger ou chef d'antenne du Téléjournal de Radio-Canada, elle a développé un lien solide avec le public. Lauréate du prix Guy-Mauffette 2021, la grande reporter obtient cette année le non moins prestigieux prix René-Lévesque, faisant d'elle la toute première femme à remporter deux Prix du Québec.

