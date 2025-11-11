Prix Reconnaissance jeunesse 2026 : l'appel de candidatures est lancé!

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, et le député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse, M. Yannick Gagnon, lancent l'appel de candidatures pour les prix Reconnaissance jeunesse 2026. Celui-ci aura lieu jusqu'au 10 décembre prochain dans les catégories ci-dessous.

Prix Jeunesse (15 à 35 ans)

Réussite et rayonnement

Persévérance

Jeunesse autochtone

Coup de cœur

Prix Intervenante ou intervenant jeunesse (18 ans et plus)

Implication

Emmett-Johns

Intervenante ou intervenant jeunesse autochtone

La cérémonie de remise des prix se tiendra à Québec en mai 2026. Pour cette 8e édition, des bourses totalisant 11 500 $ seront octroyées aux personnes lauréates.

Citations :

« Le moment est venu de récompenser les jeunes et les gens qui interviennent auprès d'eux afin de mettre en valeur leur talent, leur engagement et leur contribution à la société québécoise. Je m'attends, une fois de plus, à être impressionné par la qualité des candidatures qui seront soumises dans l'ensemble des catégories. N'hésitez pas à répondre à l'appel; notre jeunesse est belle, faisons-la briller! »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Les prix Reconnaissance jeunesse sont des plus inspirants pour la population québécoise, et en particulier pour nos jeunes et les personnes qui les appuient au quotidien. Cette initiative a le pouvoir d'influencer positivement les générations actuelles et futures. À mon tour de vous inviter en grand nombre à participer à l'appel de candidatures 2026 et à nous faire connaître les bâtisseurs de demain! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants :

Créés par le Secrétariat à la jeunesse, les prix Reconnaissance jeunesse visent à reconnaître les réalisations exceptionnelles des jeunes du Québec et l'apport significatif des intervenantes et intervenants jeunesse qui se sont illustrés par leur engagement auprès d'eux.

Ils récompensent des jeunes âgés de 15 à 35 ans ainsi que des intervenants jeunesse de 18 ans et plus. Les candidatures sont évaluées par un comité expert pour chacune des catégories.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse ou pour soumettre une candidature, visitez le site Québec.ca/PrixReconnaissanceJeunesse.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 990-7086; Pierre-Luc Desbiens, Directeur du bureau et des communications, Bureau de circonscription du député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse, Tél. : 581 306-3177; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]