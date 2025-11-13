Prix performance Québec - Le gouvernement honore neuf organisations québécoises pour la qualité de leurs pratiques de gestion

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Neuf organisations québécoises ont été récompensées aujourd'hui, lors de la remise des Prix performance Québec, pour la qualité de leurs méthodes de gestion. Ces prix représentent la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui appliquent les meilleures pratiques de gestion.

L'adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Mme Geneviève Hébert, au nom du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, a pris part à l'événement, qui s'est tenu au Palais des congrès de Montréal à l'occasion du 33e Salon sur les meilleures pratiques d'affaires, organisé par le Mouvement québécois de la qualité.

Une Grande Mention et quatre Mentions

Dans la catégorie PME de services indépendante, une Grande Mention a été décernée à ALIAS, ligne de signalement, une entreprise basée à Québec, à Lévis, à Montréal et à Toronto qui propose une plateforme de gestion des plaintes accessible et performante. Cette Grande Mention témoigne des approches efficaces de gestion mises en place par l'organisation et des résultats notables qu'elle a atteints.

Par ailleurs, quatre organisations ont reçu une Mention pour l'amélioration de leur performance. Ainsi, la Ville de Pont-Rouge et la Ville de Laval se sont distinguées dans la catégorie Organisme public. Le fabricant de nourriture pour chats et chiens Bio Biscuit, situé à Saint-Hyacinthe, a été récompensé dans la catégorie PME manufacturière indépendante et l'entreprise de services informatiques Mon Technicien, de Laval, dans la catégorie PME de services indépendante.

Distinctions régionales

Enfin, quatre organisations ont vu leurs démarches en gestion de la qualité soulignées par une Distinction régionale : le spécialiste en technologies de l'information Umbrella Technologies (Québec et Repentigny), la papetière Cristini Amérique du Nord (Lachute), la compagnie d'entretien ménager commercial Lachance Gravel (Saguenay) et la compagnie de production artistique L'ÉLOI (Montréal).

Citations :

« Le Mouvement québécois de la qualité est un partenaire de choix pour nous aider à promouvoir l'adoption de pratiques innovantes au sein des organisations. Un de nos objectifs, c'est de favoriser la croissance des entreprises québécoises, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien du Mouvement pour les accompagner dans leur essor. Félicitations aux organisations lauréates! »

Geneviève Hébert, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

« En participant aux Prix performance Québec, les organisations sont amenées à poser un diagnostic sur leurs façons de faire et à instaurer de meilleures pratiques pour obtenir de meilleurs résultats. Je félicite les neuf entreprises et organismes lauréats pour cette récompense, qui met en lumière l'excellence de leurs méthodes de gestion. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Les Prix performance Québec incarnent l'excellence et l'engagement envers l'amélioration continue. Ils célèbrent des organisations qui innovent, mobilisent leurs équipes et contribuent à la prospérité durable du Québec. »

Nadine Côté, présidente du conseil d'administration du Mouvement québécois de la qualité

Faits saillants :

Le Mouvement québécois de la qualité est un réseau d'entreprises et de ressources qui partagent le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. Sa mission est de les aider à se transformer de façon durable et responsable grâce à l'amélioration continue.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires réunit chaque année quelque 2 000 chefs d'entreprise et intervenants économiques du Québec y prenant part pour s'inspirer de projets d'innovation et d'amélioration continue.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Cell. : 367 990-7086, Courriel : [email protected]; Hugo T. Dionne, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Tél. : 514 616-7901; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Pour le Mouvement québécois de la qualité : Nancy German, Primacom, Tél. : 514 924-4445, Courriel : [email protected]