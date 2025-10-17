Développer le plein potentiel de l'Est de Montréal - Un nouveau centre pour stimuler l'économie de Rivière-des-Prairies

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, a annoncé hier l'implantation d'un nouveau centre d'impact de Renaissance dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Ce projet novateur vise notamment à dynamiser l'Est de Montréal.

Pour soutenir la réalisation de ce centre, le gouvernement du Québec y investit 300 000 $ dans le cadre de la Mesure de l'Est, une initiative lancée en 2023 qui appuie des projets contribuant à l'attractivité et à la vitalité économique et sociale de l'Est de Montréal.

L'édifice de 160 000 pieds carrés comprendra une friperie, un centre de liquidation et de dons, un centre d'accompagnement et de recherche en employabilité ainsi qu'un centre d'innovation qui explorera diverses solutions pour accélérer la transition vers une économie circulaire du textile au Québec.

« Ce centre d'impact va au-delà d'un simple bâtiment. Il sera un moteur de transformation sociale et économique pour l'Est de Montréal. En misant sur le potentiel des gens et la solidarité, il créera des espaces qui stimulent l'emploi, favorisent l'innovation et soutiennent la transition vers une économie plus responsable, faisant ainsi progresser nos communautés. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Ce projet structurant illustre notre engagement à stimuler l'innovation économique et à redonner à l'Est de Montréal tout le dynamisme qu'il mérite. En mobilisant le tissu social et en créant un espace propice à la collaboration, nous apportons notre contribution pour un avenir plus durable, plus prospère et résolument tourné vers les besoins de la population. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole

Annoncée dans le budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, l'enveloppe de 23 millions de dollars sur 3 ans soutient des projets réalisables à court terme, soit d'ici le 31 mars 2026, qui favoriseront l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal par l'amélioration des milieux de vie.

Pour soumettre un projet, rendez-vous sur Québec.ca dans la section portant sur la revitalisation de l'Est.

